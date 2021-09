Tre derby per cominciare la stagione  

E finalmente è arrivato il giorno dei calendari di Serie D. Dopo la pubblicazione dei gironi e degli accoppiamenti di Coppa Italia, l’attesa è terminata anche per conoscere le diverse giornate, le sfide. Si parte il 19 settembre alle 15. Nel girone G, dove sono state inserite le sette squadre sarde, la prima giornata propone, come consuetudine, tre derby: Arzachena-Lanusei, Carbonia-Latte Dolce e Muravera-Atletico Uri. Mentre la Torres ospita il Giugliano per quello che si annuncia già come big match. Il torneo termina il 15 maggio 2022. Sono previsti tre turni infrasettimanali: 8 e 22 dicembre 2021 e 14 aprile 2022. Quattro invece le soste: 26 dicembre 2021, 2 gennaio 2022, 13 marzo 2022 e 17 aprile 2022. Il girone di andata chiude il 9 gennaio. Altri due derby nella seconda giornata, Lanusei-Torres e Latte Dolce-Muravera e uno nella terza, Muravera-Lanusei.

I presidenti

«Prima o poi bisogna incontrare tutte le squadre», commenta il presidente del Carbonia, Stefano Canu, «esordio a Siliqua col Latte Dolce, poi la trasferta in Campania con l’Afragolese. In mezzo la gara di Coppa del 22 settembre col Lanusei. Unico neo è che abbiamo poco tempo per organizzare la trasferta della seconda giornata. Inizialmente – aggiunge – è meglio affrontare le formazioni più attrezzate perché non sono al 100 per cento e si possono avere maggiori chance di fare risultato, ma il livello del girone è lievitato. Ci sono formazioni super attrezzate. La nostra è un rosa molto giovane con tanti esordienti e con buone capacità fisico-atletiche e tecniche. Siamo consapevoli dei rischi ma siamo convinti che si daranno da fare per guadagnarsi la categoria».

Derby a raffica in partenza per il Muravera. Sono quattro, considerando quello di Coppa Italia di domenica prossima con la Torres, che potrebbero diventare cinque se dovesse superare il turno di Coppa. «Partiamo dal presupposto che non ci sono partite facili», dice il presidente del Muravera, Stefano Boi, «la prima con la matricola Uri. Avversario che ha confermato l’organico della scorsa stagione inserendo giocatori di qualità. Quindi ben rodato. Non sarà per niente semplice. Vale pure per gli altri due incontri con Latte Dolce e i cugini e amici del Lanusei. Ora però ci aspetta la sfida di Coppa Italia con la Torres. Non ci aspettavamo sicuramente di partire dal turno preliminare. Abbiamo ritardato la preparazione proprio per questo motivo. I sassaresi hanno iniziato un mese prima. È comunque un bel banco di prova».

L’altro derby

Si giocherà al “Biagio Pirina” tra l’Arzachena e il Lanusei. Gli smeraldini hanno un organico di prima fascia. Il tecnico Marco Nappi è un anche grande motivatore e cercherà di far dare il massimo ai suoi ragazzi. Gli ogliastrini, reduci dall’ottimo settimo posto della scorsa stagione, vogliono far bene. «Il nostro obiettivo» dice il presidente Daniele Arras, «è la salvezza cercando di evitare di soffrire». Per la Torres subito il Giugliano, candidato al successo finale. Intanto per domenica fanno l’esordio quattro delle sette sorelle. In programma, per il turno preliminare di Coppa Italia, Muravera-Torres e Arzachena-Atletico Uri.

