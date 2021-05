Tre chioschi nei parchi per l’estate 

Chioschi nei parchi: si triplica. La giunta di Villacidro con una delibera rilancia la possibilità di dare in concessione chioschi nei parchi comunali, situazione sperimentata la scorsa estate al parco Marchionni, sulla scia del decreto “Rilancia”. Quest’anno si triplica: nei mesi estivi e fino al 31 ottobre sarà possibile installare chioschi anche nel parco di via Farina e nel parco centrale. «L'intervento è stato pensato per venire incontro alle gravi difficoltà degli operatori della ristorazione e dei bar», spiega l’assessora alle Attività produttive Gessica Pittau.

Tempi e modi

E la delibera ha già suscitato reazioni: Antonio Muscas, capogruppo di “Assemblea permanente”, pone l’accento sui tempi e le modalità della concessione: «Questa giunta, che tra l’altro è a fine mandato ed è ancora in carica in virtù del rinvio delle elezioni, ha deliberato una concessione per nove anni, vincolando addirittura le due amministrazioni successive. Inoltre è grave che uno stesso soggetto possa accaparrarsi tutti e tre i chioschi. Inoltre non si capisce perché una deroga legislativa pensata per la pandemia, quindi legata all’immediato, diventi il criterio sul quale basare una concessione così lunga».

Per Federico Sollai, capogruppo di “Uniti per Villacidro”: «È importante creare nuove opportunità per valorizzare i parchi e le aree pubbliche del nostro territorio, infatti la precedente amministrazione definì il regolamento con l’identificazione dei luoghi e delle tipologie costruttive che è possibile realizzare. Auspichiamo che il bando, per non creare problemi di tipo urbanistico ai partecipanti, in fase autorizzativa, segua quanto definito nel regolamento approvato a suo tempo».

La normativa

Gessica Pittau, assessora, spiega: «La normativa prescrive che le concessioni pubbliche devono essere dai 9 a 12 anni, per offrire la possibilità agli operatori di ammortizzare i loro investimenti in un tempo congruo. In ogni caso il concessionario potrà in ogni momento rinunciare alla concessione».

Opportunità

Favorevole all’iniziativa comunale Stefano Vacca, titolare di un locale in via Repubblica, che già lo scorso anno aveva sperimentato per qualche mese l’apertura di un chiosco al parco Marchionni, sfruttando l’opportunità offerta dalla delibera comunale ispirata al decreto Rilancio del Governo, che concedeva in utilizzo gratuito gli spazi pubblici fino al 31 ottobre: «Potrebbe costituire un riscatto a una stagione disastrosa, all’insegna delle continue chiusure. D’estate poi la gente preferisce stare all’aperto e speriamo che si possa invertire la tendenza di un’annata disastrosa».

Nell’albo pretorio

Nel frattempo, nel pomeriggio di ieri è uscita sull’albo pretorio comunale una manifestazione di interesse, che servirà agli uffici comunali per esplorare l’interesse effettivo sulla possibilità di gestire i chioschi, e sulla quale sarà definito il bando vero e proprio. Scadenza: 14 maggio.

