Tre cantieri per riaprire la piscina 

Era stata la prima piscina comunale aperta nel Cagliaritano, per anni l’unico punto di riferimento – se si escludono le vasche del capoluogo – per gli appassionati di nuoto e pallanuoto. Poi uno stillicidio di problemi causati di continui problemi strutturali ne hanno causato infiniti disagi per i gestori e per gli utenti. Ora, però, la piscina di Sestu sarà finalmente rimessa completamente a nuovo grazie ad una serie di interventi appena presentati dal Comune.

L’annuncio

«Tra i nostri obiettivi», spiega la sindaca Paola Secci, «c’era quello di mettere in sicurezza gli immobili comunali, con numerosi interventi a partire dalle scuole. Ma tra i complessi che avevano più bisogno di lavori la piscina comunale è quella che presentava forti carenze strutturali e impiantistiche, per le quali abbiamo stanziato circa un milione di euro». Come pensato anche per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, i cantieri verranno realizzati in vari lotti. Il primo da 435mila euro è già partito in sordina e punta alla messa in sicurezza dell’intera parete Est che era pericolante. «C’è anche il rifacimento di un solaio a bordo piscina», prosegue la prima cittadina, «e ancora una scala di emergenza da sostituire assieme agli infissi e altre opere edili finalizzate all’adeguamento antincendio».

Gli altri lotti

«Per il completamento di tutte le opere era previsto un secondo lotto di 575.000 euro», fa sapere Paola Secci, «ma, per cercare di velocizzare gli interventi e ottenere la certificazione di prevenzione per gli incendi, abbiamo voluto suddividerlo in due parti. Quella certificazione è il requisito minimo per poter riaprire al pubblico la piscina». Al via dunque altri due gruppi di lavori. «Col primo», annuncia la sindaca, «si prevedono le opere di tipo impiantistico finalizzate al completamento degli interventi necessari alla presentazione delle pratiche per l’ottenimento del certificato. Si tratta di adeguamenti dell’illuminazione, sicurezza e della centrale termica. Per questo spenderemo altri 239mila euro e abbiamo già aggiudicato il lotto in tempi rapidi e contiamo che i lavori siano terminati senza intoppi, così che si possa riaprire la piscina entro i primi del 2022».