Tre candidati per 550 abitanti 

Pinna ha dovuto cercare altrove i candidati: due di Abbasanta, due di Nuoro, uno di Macomer, uno di Nughedu San Nicolò e uno di Ghilarza. «Vogliamo operare nella più assoluta trasparenza - spiega Pinna - senza condizionamenti nelle scelte amministrative, unire giovani e anziani per la rinascita del paese. Vogliamo lavorare in maniera coesa ed inclusiva alla costruzione di progetti che mettano le persone sempre al centro e siano in grado di intercettare risorse finanziarie. L’obiettivo è di trattenere i nostri giovani ed incentivare i nuovi arrivi di nuclei familiari».

In trasferta

Non sono mancate difficoltà anche a formare le tre liste. È il caso dello schieramento Dualchi Forte, capeggiato da Luciano Pinna, 38 anni, graduato dell’Esercito, dove i sette candidati non hanno la residenza a Dualchi e qui non sono neppure nati.

Tre candidati alla carica di sindaco, 24 a consiglieri comunali in un paese di appena 455 elettori. A Dualchi il nuovo eletto dovrà confrontarsi con lo spopolamento galoppante.

Trasparenza

Lavoro, opere pubbliche, aggregazione e combattere lo spopolamento sono gli obiettivi di “Dualchi riparte”, capeggiata da Fabio Piras (41 anni) impiegato di Laore.

Spiega: «Saremo impegnati sul sociale, su sport, cultura e turismo. Promuoveremo la partecipazione popolare, vogliamo sentire il parere dei cittadini su tutte le nostre decisioni. Saremo trasparenti, nelle nostre pagine social saranno pubblicati bandi, avvisi, eventi e notizie, aggiornamenti sull’attività del Comune. Vogliamo ricreare l’aggregazione, far ripartire le attività culturali e valorizzare il territorio, non trascurando nessun settore della nostra piccola economia. Soprattutto non vogliamo trascurare i giovani e gli anziani».

La continuità

Nella continuità con il sindaco attuale Ignazio Piras, la lista “Po Duarche”, guidata da Nino Muroni, 47 anni, agronomo e assessore uscente ai Lavori pubblici. Dieci i candidati. «Vogliamo portare avanti interventi avviati con l’amministrazione uscente - dice -, potenziare gli ambiti di azione significativi per la crescita della comunità, realizzare un programma amministrativo nuovo e concreto, calato nella realtà socio-economica del paese, nato dalle esigenze e dal dialogo con i compaesani. Auspichiamo che possiamo realizzare ciò che ci proponiamo e anche di più, ripagando al meglio la fiducia della gente».

