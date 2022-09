Tre avvocate in prima fila per i più deboli  

I casi Solo nel 2021 sono state 35 le persone che hanno ricevuto assistenza gratuita. Tanti i casi rimasti impressi nella memoria degli avvocati: dalle bollette pazze dell'acqua ai divorzi, fino ai casi di solitudine. «Tra i casi che più ci sono rimasti nel cuore umanamente ci sono ad esempio tre signore ultra settantenni - ricorda Serrao - avevano problemi col marito e non è stato semplice arginare una certa mentalità. Poi situazioni con i minori, anche pesanti, come una mamma sbattute fuori di casa con un bimbo appena nato».

Il servizio non è infatti da intendersi come un vero e proprio ufficio legale, ma più semplicemente serve a indirizzare le persone verso quelle che sono le porte giuste. «Noi siamo a disposizione se l'utente ha necessità di essere seguito dal punto di vista strettamente legale, ma non è un obbligo ed è quindi libero di rivolgersi ad altri professionisti».

Il sostegno Per usufruire del servizio è sufficiente prenotarsi presso il Centro San Sebastiano di via Amundsen, dove ha sede lo studio. «Essendo un servizio gratuito si rivolgono a noi principalmente le fasce di reddito basse - dice ancora l'avvocato Serrao - Valutiamo i casi e quale sia la strada migliore per assistere l'utente. Non sempre infatti si tratta di problemi legali, possono esserci anche necessità di un Caf o di un supporto nel rapporto con le istituzioni. Esponiamo le opzioni a disposizione e qui terminiamo».

Crisi familiari, debiti, bollette irregolari, ma soprattutto persone che hanno bisogno di una mano tesa. Il centro Legale San Sebastiano va oltre la semplice consulenza. Nato oltre dieci anni fa per iniziativa di tre avvocati, ancora oggi è un punto di riferimento per tanti masesi in difficoltà con i risvolti legali della vita quotidiana. «Fin dal principio abbiamo garantito una giornata di ricevimento che normalmente è il lunedì» spiega l'avvocato Sebora Serrao che insieme alle colleghe Paola Piccioni e Paola Cucca (all'attuale assessora comunale dei Servizi Sociali), cura il servizio. «Può accedervi chiunque. Offriamo una consulenza gratuita ascoltando l'utente e cerchiamo di offrire una soluzione alla problematica».

Crisi familiari, debiti, bollette irregolari, ma soprattutto persone che hanno bisogno di una mano tesa. Il centro Legale San Sebastiano va oltre la semplice consulenza. Nato oltre dieci anni fa per iniziativa di tre avvocati, ancora oggi è un punto di riferimento per tanti masesi in difficoltà con i risvolti legali della vita quotidiana. «Fin dal principio abbiamo garantito una giornata di ricevimento che normalmente è il lunedì» spiega l'avvocato Sebora Serrao che insieme alle colleghe Paola Piccioni e Paola Cucca (all'attuale assessora comunale dei Servizi Sociali), cura il servizio. «Può accedervi chiunque. Offriamo una consulenza gratuita ascoltando l'utente e cerchiamo di offrire una soluzione alla problematica».

Il sostegno

Per usufruire del servizio è sufficiente prenotarsi presso il Centro San Sebastiano di via Amundsen, dove ha sede lo studio. «Essendo un servizio gratuito si rivolgono a noi principalmente le fasce di reddito basse - dice ancora l'avvocato Serrao - Valutiamo i casi e quale sia la strada migliore per assistere l'utente. Non sempre infatti si tratta di problemi legali, possono esserci anche necessità di un Caf o di un supporto nel rapporto con le istituzioni. Esponiamo le opzioni a disposizione e qui terminiamo».

Il servizio non è infatti da intendersi come un vero e proprio ufficio legale, ma più semplicemente serve a indirizzare le persone verso quelle che sono le porte giuste. «Noi siamo a disposizione se l'utente ha necessità di essere seguito dal punto di vista strettamente legale, ma non è un obbligo ed è quindi libero di rivolgersi ad altri professionisti».

I casi

Solo nel 2021 sono state 35 le persone che hanno ricevuto assistenza gratuita. Tanti i casi rimasti impressi nella memoria degli avvocati: dalle bollette pazze dell'acqua ai divorzi, fino ai casi di solitudine. «Tra i casi che più ci sono rimasti nel cuore umanamente ci sono ad esempio tre signore ultra settantenni - ricorda Serrao - avevano problemi col marito e non è stato semplice arginare una certa mentalità. Poi situazioni con i minori, anche pesanti, come una mamma sbattute fuori di casa con un bimbo appena nato».

A rivolgersi al servizio sono però molto spesso anziani. «Una signora ultra ottantenne si era rivolta a noi perché trascurata dai figli. Era un soggetto fragile ma nonostante tutto si opponeva ad agire con delle azioni di forza, che sarebbe stato legittimo fare, per amore dei figli», prosegue Serrao.

San Sebastiano

Il Centro di Solidarietà San Sebastiano di via Amundsen prosegue nell’impegno al fianco dei più deboli. Nato nel 2011 per iniziativa di don Luciano Ligas, ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per la comunità grazie all’impegno dell’attuale parroco don Marco Orrù e di tutti i volontari coordinati da Francesco Serrao. Stretta la collaborazione del Comune che da anni concede i locali contribuendo al mantenimento di tutti i servizi. «Tutti possiamo far riferimento agli altri rami, il che aiuta molto», chiude l’avvocato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata