Tre auto avvolte dal fuoco in viale Arsia 

Gli incendiari a Carbonia stanno alzando il tiro: dopo gli ultimi episodi in cui sono state bruciate alcune automobili nelle frazioni e alla periferia della città, questa volta hanno scelto di colpire in pieno centro.

L’allarme

Le fiamme, poco prima delle tre del mattino di ieri, sono state appiccate in viale Arsia, nel parcheggio su cui si affacciano tre palazzi a poco più di cento metri da piazza Roma dove, a quell’ora, c’erano ancora diverse persone. C’erano persone anche a pochi passi dal piazzale e infatti, l’allarme è scattato non appena il fuoco ha avvolto l’auto, una Critroen C3, di una donna che vive in uno dei palazzi di viale Arsia: «Non riusciamo a spiegarci chi possa avercela con noi – ha detto Carlo Pirchio, il marito della donna – non abbiamo nemici né abbiamo mai avuto problemi con alcuno. La macchina è totalmente distrutta, il fuoco è partito dalle gomme». Lo si vede chiaramente in un video che una persona che vive nel palazzo accanto ha girato dopo aver dato l’allarme. Le fiamme hanno avuto terreno facile: davanti alle parte anteriore dell’auto, ci sono delle piante che hanno immediatamente preso fuoco facendo propagare bene le fiamme che, in brevissimo tempo, hanno investito anche le auto parcheggiate ai fianchi delle C3. Pesantissimi i danni, infatti, in una Bmw e in una Golf: «Per fortuna sono assicurata per atti vandalici e incendio – ha commentato Maria Antonietta Chergia, proprietaria della Golf – ma un fatto così grave proprio non ce l’aspettavamo». Il gestore di un bar che si affaccia sul piazzale ha provato per primo a spegnere il fuoco con dei secchi d’acqua ma era davvero troppo complicato, per fortuna l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di via Roma è stato rapido, altrimenti il rogo avrebbe certamente continuato la sua corsa ai danni delle tante altre automobili parcheggiate nel piazzale.

Le indagini

Quando il fuoco è stato bonificato la conta dei danni era già a prima vista salatissima. La C3 era completamente distrutta, le altre due auto pesantemente danneggiate nelle fiancate. Starà alle forze dell’ordine cercare di capire con esattezza le cause dell’accaduto che si somma ai precedenti episodi, l’ultimo il 24 luglio scorso ai danni dell'auto di un medico del Sirai. Carbonia è una città che non dimentica le stagioni dei roghi che tormentarono centinaia di cittadini (ne avvennero anche nel piazzale teatro dell’incendio di ieri), anche per questo si auspica che gli autori di questo attentato incenduario possano presto essere identificati e assicurati alla giustizia.