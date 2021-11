Tre arresti nel blitz antidroga 

La Guardia di finanza li ha sorpresi in un capannone nelle campagne di Mulargia. Nel ventre della struttura era custodita una notevole quantità di marijuana. I militari della tenenza di Bosa Marina, che hanno fatto irruzione con i cani antidroga, hanno notato nove persone, di cui una a bordo di un trattore agricolo. Sei sono riuscite a dileguarsi, ma altre tre sono state fermate e al termine delle perquisizioni, su disposizione del sostituto procuratore di Oristano, Armando Mammone, dichiarati in arresto. Ai domiciliari sono finiti Giuseppe Serra, 24 anni, di Orune, Mario Marci (22) e Maurizio Mameli (21), entrambi di Tertenia. Serra, assistito dal legale Elena Ledda, Marci e Mameli (difesi dal penalista Marcello Caddori) compariranno domani mattina davanti al giudice del Tribunale di Oristano per l’udienza di convalida.

L’operazione

Sabato pomeriggio il personale della squadra operativa volante in forza alla tenenza della Guardia di finanza di Bosa Marina era in servizio nelle campagne di Mulargia. Un’attività di perlustrazione del territorio condotta con al seguito le unità cinofile. I militari sospettavano che all’interno di una capannone potessero trovarsi sostanze stupefacenti. In effetti gli inquirenti non sbagliavano. I sospetti che hanno portato gli uomini delle Fiamme gialle a varcare la soglia del capannone si sono rivelati fondati. In quei momenti nell’immobile la Guardia di finanza ha adocchiato nove persone, sei delle quali alla vista dei militari in divisa si sono date alla fuga. Tre sono finite nella rete e subito identificate. Davanti agli inquirenti Giuseppe Serra, che aveva in uso il capannone, ha dichiarato di essere proprietario delle piante rinvenute e che i due ragazzi di Tertenia, Mario Marci e Maurizio Mameli, erano suoi collaboratori: il 24enne di Orune ha aggiunto che lo avrebbero dovuto aiutare a pulire le piante. I due ogliastrini, Marci e Mameli, hanno invece detto ai militari di aver iniziato a lavorare con Serra il giorno precedente e che erano convinti che si trattasse di piante legali.

Perquisizioni

Da Mulargia le Fiamme gialle si sono messe in contatto con la Procura di Oristano, competente sul territorio, da dove il sostituto Mammone ha autorizzato l’arresto in flagrante e disposto per i tre giovani i domiciliari. Contestualmente sono scattate anche le perquisizioni domiciliari. Davanti al gip del Tribunale di Oristano, nell’udienza fissata per domani, Serra, Marci e Mameli dovranno rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti. In tutta l’area le forze dell’ordine sono costantemente impegnate in attività di repressione del mercato illecito dello spaccio di sostanze stupefacenti che coinvolge spesso numerosi giovani.