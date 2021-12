Travolto sulle strisce, grave 75enne 

Sulla dinamica dell’incidente, indaga la Polizia locale che ha effettuato i rilievi di legge ma per ora mantiene uno stretto riserbo. I vigili urbani probabilmente dovranno effettuare nuovi accertamenti. Di certo sono state raccolte diverse testimonianze che potrebbero tornare utili nell’economia della indagini. Non è da escludere che la Polizia locale abbia già esaminato anche le immagini di una delle telecamere piazzate lungo la strada.

Il ferito è stato subito soccorso e accompagnato con una ambulanza del 118 al Brotzu dove è arrivato in codice rosso. La prognosi è legata agli accertamenti clinici effettuati in giornata. Le condizioni del ferito (S.G. di Quartu, residente nel litorale) sarebbero per fortuna migliorate durante la giornata.

Nuovo grave incidente stradale nella via Leonardo da Vinci, sul litorale di Quartu. Un pensionato di 75 anni è stato travolto da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali appena fatta la spesa in un vicino market. Il conducente di una utilitaria si è fermato per farlo passare ma un furgone arrivato subito dopo ha tamponato l’auto e il malcapitato è stata travolto e catapultato sull’asfalto.

Nuovo grave incidente stradale nella via Leonardo da Vinci, sul litorale di Quartu. Un pensionato di 75 anni è stato travolto da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali appena fatta la spesa in un vicino market. Il conducente di una utilitaria si è fermato per farlo passare ma un furgone arrivato subito dopo ha tamponato l’auto e il malcapitato è stata travolto e catapultato sull’asfalto.

Codice rosso

Il ferito è stato subito soccorso e accompagnato con una ambulanza del 118 al Brotzu dove è arrivato in codice rosso. La prognosi è legata agli accertamenti clinici effettuati in giornata. Le condizioni del ferito (S.G. di Quartu, residente nel litorale) sarebbero per fortuna migliorate durante la giornata.

Sulla dinamica dell’incidente, indaga la Polizia locale che ha effettuato i rilievi di legge ma per ora mantiene uno stretto riserbo. I vigili urbani probabilmente dovranno effettuare nuovi accertamenti. Di certo sono state raccolte diverse testimonianze che potrebbero tornare utili nell’economia della indagini. Non è da escludere che la Polizia locale abbia già esaminato anche le immagini di una delle telecamere piazzate lungo la strada.

Strada pericolosa

Si tratta dell’ennesimo incidente sulla Leonardo da Vinci, una delle strade più pericolose nell’hinterland cagliaritano assieme a via Dell’Autonomia Regionale Sarda. Tuttop è accaduto a metà mattinata. Ieri come sempre il traffico, era abbastanza intenso in entrambi le direzioni di marcia. Tante le auto, tanti i pedoni. Il pensionato di 75 anni aveva fatto le compere in un vicino market quando ha iniziato ad attraversare la carreggiata utilizzando le strisce pedonali. L’auto si è fermata per favorire il passaggio in sicurezza. Ma proprio in quel momento è arrivato il furgone che avrebbe tamponato violentemente l’utilitaria ferma per far passare il pensionato.

L’investimento

L'uomo è stato travolto da uno dei due mezzi (sulla dinamica dell’accaduto, non sono trapelate indiscrezioni), finendo pesantemente sull’asfalto. Immediati i soccorsi e l’allarme lanciato da automobilisti con l’arrivo di un’ambulanza medicalizzata del 118. Il ferito ha ricevuto le prime cure sul posto per poi essere trasportato sull’ambulanza in codice rosso al Brotzu dove si trova tutt’ora ricoverato.

Traffico in tilt

Intanto in via Da Vinci arrivavano diverse pattuglie della Polizia locale di Quartu. Alcune si occupavano dei rilievi di legge per la ricostruzione dell’incidente e per risalire alle eventuali responsabilità. Altre invece di deviare il traffico su altre strade vicine. Più tardi i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati rimossi con il traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente.

Tanti incidenti negli ultimi giorni sul litorale e non solo. Gli ultimi due alcuni giorni fa nella via Dell’Autonomia, all’altezza con l’incrocio con la via San Martino.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata