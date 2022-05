Travolto mentre attraversa la strada 

Attraversava la strada quando è stato travolto da un’auto che lo ha catapultato sull’asfalto. L’uomo, 52 anni di Quartu, è rimasto esanime ed è stato inizialmente soccorso da alcuni automobilisti di passaggio. Immediato l’allarme: l’arrivo di alcune squadre della polizia locale e di una ambulanza medicalizzata del 118. Le condizioni del pedone sono apparse gravi: l’uomo è stato così adagiato sulla barella e trasferito in codice rosso all’ospedale Brotzu dove è stato subito ricoverato. A tarda sera le sue condizioni erano preoccupanti: in merito non sono comunque trapelate indiscrezioni. L’uomo avrebbe traumi in diverse parti del corpo.

Il fatto

L’incidente si è verificato dopo le 19 nella trafficatissima via San Benedetto, all’altezza della piscina comunale: il pedone stava attraversando la strada quando è arrivata una Citroen C3 condotta da un giovane di 26 anni. Sono stati attimi drammatici: la macchina ha travolto l’uomo, finito a terra. All’incidente avrebbero assistito altri pedoni. Sono stati attimi frenetici. Il conducente della Citroën si è subito fermato e sono partite le prime chiamate al 118 e alla Polizia locale. Attimi di paura, prima dell’arrivo dell’ambulanza: il ferito ha così ricevuto i primi soccorsi sul posto. Ma non c’era tempo da perdere: il 52enne è stato adagiato sull’ambulanza e trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso. Le condizioni sono preoccupanti. In ospedale il ferito è stato preso in consegna dai sanitari del Pronto soccorso per essere poi ricoverato in modo da eseguire tutti gli accertamenti clinici necessari. Sulla prognosi, nessuna indiscrezione. Sul posto sono arrivati familiari e alcuni amici del ferito.

Le indagini

Intanto la Polizia locale, arrivata sul posto pochi minuti dopo l’incidente, ha avviato i rilievi sulla strada cercando di ricostruire l’accaduto e di risalire alle eventuali responsabilità: in merito gli investigatori sino a tarda sera hanno mantenuto uno stretto comprensibile riserbo. Non è da escludere che stamattina venga effettuato un nuovo sopralluogo lungo la strada. Le forze dell’ordine hanno anche interrogato alcuni automobilisti in transito al momento dell’incidente e lo stesso ragazzo che era alla guida della Citroën. Tutte testimonianze che potrebbero tornare utili nella ricostruzione dell’accaduto.