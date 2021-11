Travolto e ucciso sulla Provinciale  

Non l’ha visto, in quella strada buia appena fuori Ghilarza, e non è riuscito a schivarlo. Il conducente dell’auto, che viaggiava con la moglie e i figli, ha tentato di frenare, ma l’impatto con il pedone è stato troppo violento per lasciare speranza all’uomo che camminava sulla strada provinciale 15 che conduce al lago Omodeo. Luigi Agus, sessant’anni, operaio lavoratore socialmente utile di Ghilarza, è morto sul colpo: l’ha accertato il sanitario in servizio alla Guardia medica, al quale è apparso subito chiaro che l’arrivo di un’ambulanza del 118 sarebbe stato del tutto inutile. La tragedia si era già consumata, seppure in pochissimi secondi.

Gli accertamenti

I carabinieri della Compagnia di Ghilarza hanno impiegato oltre un’ora per dare un nome all’operaio, che viveva da solo nel paese: non aveva con sé un documento d’identità, quando l’auto gli è piombata addosso. A quanto sembra, Agus viveva da solo a Ghilarza e ancora a tarda notte i carabinieri non erano riusciti a stabilire perché ieri, in una serata piovosa alle 21,30, camminasse in quella strada provinciale del Mandrolisai non sufficientemente illuminata. La tragedia è avvenuta nel tratto della Sp 15 che separa il paese dell’operaio dal minuscolo Comune di Boroneddu, che dista poco più di un paio di chilometri. Gli unici testimoni di questo incidente, a quanto sembra, sono il conducente dell’auto che ha travolto la vittima e la sua famiglia, in una serata di maltempo che certo non favoriva la visibilità. Malgrado la velocità non eccessiva, l’urto con l’auto condotta dall’uomo non ha lasciato scampo al lavoratore socialmente utile di Ghilarza: troppo gravi le lesioni provocate dal muso dell’auto, che il conducente non ha avuto modo di bloccare perché – secondo le prime, frammentarie notizie che trapelavano a tarda notte – avrebbe visto il pedone soltanto all’ultimo istante, quando era troppo tardi per evitare la collisione.

I primi soccorsi

Lo stesso investitore si è avvicinato a Luigi Agus ormai incosciente per tentare di prestare le prime cure. Qualcuno, con un telefono cellulare, ha chiamato il 112 e poco dopo è giunta una pattuglia della Compagnia dei carabinieri di Ghilarza. È subito arrivato arrivato anche il sanitario in servizio alla Guardia medica del paese, al quale è però apparso immediatamente chiaro che per l’uomo travolto non c’era più nulla da fare. A quanto sembra, la sua vita si è conclusa pochi istanti dopo lo schianto dell’auto sul suo corpo. Resta da accertare, e i carabinieri stanno cercando di stabilirlo attraverso i rilievi sulla Provinciale 15 andati avanti fino a tarda ora, se al momento dell’incidente mortale l’operaio di Ghilarza stesse camminando sul ciglio della strada buia o se stesse attraversando la strada in quel punto a poca distanza da una stazione di servizio.