Travolto e ucciso ciclista di 47 anni 

Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale l’uomo procedeva in salita verso Sassari quando si è scontrato con la macchina diretta a Sennori. Scaraventato fuori strada, per lui non c’è stato niente da fare. I medici del 118 ne hanno potuto soltanto constatare la morte. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale per disciplinare il traffico, rimasto bloccato per ore. Il magistrato Paolo Piras ha disposto il trasferimento della salma presso l’Istituto di Medicina legale a disposizione dell’autorità giudiziaria. I mezzi sono sotto sequestro.

Era una di quelle uscite quotidiane in mountain bike per allenarsi, di solito un semiprofessionista come lui sceglieva lo sterrato, ed evidentemente stava per imboccare un altro percorso. Ma ieri pomeriggio il destino gli ha riservato una strada diversa e sulla statale 200 che collega Sassari con Sennori, dopo lo svincolo per Sorso, l’impatto violento con un’automobile lo ha sbalzato di sella. Adriano Testone, 47 anni, originario di Sassari ma residente a Sennori, è morto sul colpo.

Era una di quelle uscite quotidiane in mountain bike per allenarsi, di solito un semiprofessionista come lui sceglieva lo sterrato, ed evidentemente stava per imboccare un altro percorso. Ma ieri pomeriggio il destino gli ha riservato una strada diversa e sulla statale 200 che collega Sassari con Sennori, dopo lo svincolo per Sorso, l’impatto violento con un’automobile lo ha sbalzato di sella. Adriano Testone, 47 anni, originario di Sassari ma residente a Sennori, è morto sul colpo.

Un urto violento contro una Renault Clio guidata da una donna di 40 anni, anche lei residente a Sennori. Una probabile invasione di corsia da parte della vettura. Nell’impatto l’uomo è finito oltre la siepe. La bici, accartocciata sulla cunetta. La Clio si è fermata venti metri più avanti. La donna sotto choc ha sentito un botto, solo dopo si è resa conto della tragedia. La dinamica resta da stabilire.

L’ipotesi

Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale l’uomo procedeva in salita verso Sassari quando si è scontrato con la macchina diretta a Sennori. Scaraventato fuori strada, per lui non c’è stato niente da fare. I medici del 118 ne hanno potuto soltanto constatare la morte. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale per disciplinare il traffico, rimasto bloccato per ore. Il magistrato Paolo Piras ha disposto il trasferimento della salma presso l’Istituto di Medicina legale a disposizione dell’autorità giudiziaria. I mezzi sono sotto sequestro.

Sportivo conosciuto

Straziante il riconoscimento dei parenti e il pellegrinaggio degli amici. Adriano Testone era molto conosciuto a Sennori, dove si era stabilito dopo il matrimonio, per le sue performance sportive. Aveva conquistato il titolo di campione regionale. Una infanzia alla Landrigga, frazione di Sassari, dove aveva frequentato le elementari, poi l’impiego in Versalis a Porto Torres e la residenza a Sennori. «Una persona dolce e umile, con una grande passione per la bici» racconta Giuseppe Boccia, presidente provinciale di Confesercenti. «Ricordo l’ultimo incontro a Piazza Castello, mi disse che mi voleva parlare. Purtroppo quel momento non c’è mai stato». Testone Lascia moglie e un figlio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata