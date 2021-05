Travolto dal masso, grave diciassettenne 

È ricoverato in gravi condizioni al San Francesco di Nuoro, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, il 17 enne rimasto schiacciato ieri mattina da un enorme masso nelle campagne di Gavoi, mentre insieme ad alcuni amici e parenti partecipava allo spietramento di un terrano in località Sa Matta.

L’incidente

In compagnia di un altro ragazzo, il giovane stava passando vicino a quel macigno di granito largo circa quattro metri, alto quasi due e pesante diverse tonnellate. Forse ci stava camminando sopra. Un masso enorme, che era stato spaccato in due con il martelletto pneumatico dell’escavatore utilizzato per spietrare il terreno. Proprio per le sue dimensioni quel masso sembrava stabile. Invece qualcosa è andato storto. Una delle metà del macigno all’improvviso si è mossa, coricandosi su un fianco e imprigionando il 17 enne contro un altro masso.

I soccorsi

Le urla hanno attirato le altre persone impegnate al lavoro, che erano a poca distanza, ed è scattato l’allarme. Sul posto è arrivato il 118. Viste le condizioni molto gravi è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Nuoro, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico a causa di un’emorragia.

Il sopralluogo

Sul posto i carabinieri di Gavoi hanno raccolto le prime testimonianze dei presenti e recintato l’area. Oltre ai militari sono intervenuti gli ispettori dello Spresal dell’Asl per valutare se esistono eventuali responsabilità su chi doveva badare al cantiere. Un terreno recintato, a cui si accede tramite una strada sterrata di una cinquantina di metri. L’operazione di spietramento andava avanti da giorni e alcuni video dei lavori, visto l’imponenza dei massi rimossi, erano stati postati anche sui social. Nel luogo dell’incidente, la gran parte dei massi, tutti almeno due metri per due, era stata già posizionata in linea a formare un grande muraglia. Sui blocchi che hanno travolto il giovane le macchie di sangue a ricordare la tragedia appena consumata. L’area è stata messa sotto sequestro, mentre si cerca di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente visto che le macchine operatrici erano molto distanti. Secondo le prime ricostruzioni fatte dai militari, l’incidente alle 9.30 quando i due giovani erano nella parte alta del terreno.

