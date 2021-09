Travolto da una barca: è grave  

È in gravi condizioni il turista francese che martedì è stato travolto da un’imbarcazione mentre nuotava nelle acque di fronte a Porto San Paolo. In seguito all’urto il 52 enne ha riportato un grave trauma cranico con lesione da taglio, una brutta ferita ad un braccio e un principio di annegamento. A causare l’incidente, intorno alle 18.30, è stato un turista italiano di 81 anni alla guida di un semicabinato di 9 metri che, dalle prime ricostruzioni, non si sarebbe fermato a prestare soccorso. L’uomo è stato identificato poco dopo dal personale della Capitaneria di Porto di Olbia, a cui sono affidate le indagini, grazie alle testimonianze delle 3 persone che si trovavano a bordo dell’imbarcazione che ha recuperato il ferito dall’acqua, e di diversi testimoni presenti sulla scena dell’incidente.

I soccorsi

Sono stati infatti gli occupanti del natante in transito nello specchio di mare tra la terra ferma e l’Isola Piana, a oltre 500 metri dalla costa, a notare l’uomo in difficoltà e, dopo aver chiamato l’ambulanza, lo hanno caricato a bordo di un tender e trasportato a terra fino al molo di imbarco per l’isola di Tavolara a Porto San Paolo. In seguito alla segnalazione alla centrale operativa del 118, la Capitaneria di Olbia è giunta sul posto e, in collaborazione con i militari della stazione dei Carabinieri di Loiri e in contatto con il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Tempio, ha effettuato le prime ricostruzioni. Pare che il bagnante stesse nuotando, senza alcun pallone di segnalazione, per fare rientro a bordo della sua barca a vela ormeggiata ad una delle boe che si trovano nell’area.

Mirko Denau, dipendente di un noleggio gommoni nei pressi del molo era a lavoro al momento dell’arrivo in porto del turista francese. «Da terra noi non abbiamo visto niente ma quando è arrivato qui l’uomo aveva già perso i sensi». Poco dopo il trasporto d’urgenza all’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, per l’uomo si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è ricoverato in Rianimazione. La Procura ha disposto il sequestro del mezzo che ha lo investito.

