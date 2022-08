Travolto da un gommone pirata  

Investito dall’elica di un gommone che non si è fermato per prestargli soccorso. Un ragazzo italiano di circa trent’anni ieri mattina è stato vittima di un grave incidente (l’ennesimo in Gallura) nel tratto di mare di fronte a Cala Finanza, nel Comune di Loiri Porto San Paolo, mentre nuotava a un centinaio di metri dalla costa. Alla guida del gommone che lo ha travolto con l’elica del motore, un uomo più anziano, anch’egli italiano, che dopo l’impatto ha proseguito la sua corsa.

I soccorsi

Il giovane è stato ferito gravemente ad una gamba ma è rimasto cosciente ed è riuscito a chiedere aiuto ad una piccola imbarcazione che in quel momento si trovava nelle vicinanze per vendere gelati e bibite ai natanti ormeggiati in rada. Trasportato immediatamente all’approdo di Porto San Paolo, il giovane è stato soccorso dalla squadra del 118 di Loiri e trasferito in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia con l’elisoccorso dell’Areus. La violenza dell’impatto ha fatto temere il peggio ma, nonostante le profonde ferite da taglio alla coscia sinistra, l’uomo non è in pericolo di vita.

Le indagini

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 e non è chiaro se il conducente del natante si sia reso conto di aver travolto una persona e abbia deciso volontariamente di non fermarsi per sincerarsi delle sue condizioni. Grazie alle informazioni fornite da diversi testimoni alla Polizia Locale di Loiri e agli uomini della Guardia Costiera di Olbia, l’uomo è stato rintracciato poche ore dopo l‘accaduto ed interrogato sulla dinamica. La Capitaneria di Porto olbiese ha aperto un fascicolo ed avviato una serie di indagini per capire cosa sia affettivamente avvenuto ieri mattina. Contestualmente si è mossa anche la magistratura di Tempio per dare il via ad eventuali contestazioni penali a carico della persona che si trovava alla guida dell’imbarcazione al momento dell’impatto.