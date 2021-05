Travolto con l’auto: ucciso dopo un litigio 

Omicidio a Quartu. La vittima è un nigeriano di 36 anni, disoccupato, residente a Elmas. Sarebbe stato ammazzato da un connazionale al termine di un litigio, che poi avrebbe simulato un incidente stradale in via Pirastu, una delle strade che corrono verso la città dalla statale 554. La vittima si chiamava Oshomah Friday. Il giovane è stato ucciso la scorsa notte verso l’una, schiacciato contro un muro da una Opel Astra che con marcia all’indetro è piombata sulla vittima uccidendola, probabilmente sul colpo. Una morte assurda, terribile, sconvolgente. In serata un gruppo di connazionali di Oshomah si era radunata di fronte alla caserma con cartelli e slogan, chiedendo giustizia per il povero connazionale, arrivato in Sardegna in cerca di fortuna.

Le indagini

Il presunto omicida, 41 anni, è stato interrogato per diverse ore negli uffici della caserma di via Milano alla presenza di un interprete. Di fronte all’uomo, i carabinieri del Nucleo operativo e della stazione di Quartu. In caserma è arrivato anche il magistrato che nella tarda mattinata aveva incaricato il medico legale professor Roberto Demontis a eseguire la perizia necroscopica sulla salma del povero emigrato. Evidentemente il magistrato e gli investigatori si erano posti seri dubbi sulla fine del nigeriano. Quella macchina rovesciata, con i vetri anteriori bucati, la posizione di quel cadavere e chissà quali altri sospetti, hanno indotto gli inquirenti a stringere i tempi, riuscendo a rintracciare e ad accompagnare in caserma il connazionale di Oshomah, sul quale pesavano sospetti. A tarda sera, l’uomo è stato accompagnato in carcere con l’accusa di omicidio. Una indagine a sorpresa, ma non troppo, visto che sin dalla tarda mattinata, si parlava già di un possibile omicidio e non di un incidente. Non si sa se l’uomo abbia confessato. Il riserbo delle forze dell’ordine è totale. Inutile tentare si saperne di più.Una brutta storia sulla quale i carabinieri di Quartu e il magistrato stanno cercando sicuramente di fare chiarezza totale.

Nella notte

Una storia agghiacciante che si sarebbe consumata verso l'una della notte. In una strada periferica, seppure trafficata a tutte le ore della giornata e della notte visto che dalla 554 porta direttamente a Quartu. Ci potrebbe essere stata una discussione che è costata davvero cara alla vittima. Scesa dall'auto sarebbe stata travolta e schiacciata sul muro dalla Opel Astra. Poi, il mistero. Verso le due una pattuglia del Nucleo radiomobile di Quartu ha fatto la macabra scoperta: un cadavere tra il marciapiede e la carreggiata, un’auto rovesciata e subito una montagna di misteri. Le indagini, coordinate dal capitano Gianni Russo, sono scattate subito. Troppe cose non collimavano, tanto che il magistrato invece di disporre il trasferimento della salma all’obitorio del vicino cimitero di Quartu, l’ha fatta portare all'Istituto di medicina legale, ritenendo necessario approfondire attraverso la perizia necroscopica. Intanto gli interrogatori in caserma si facevano insistenti. A tarda sera, il colpo di scena col fermo di del connazionale della vittima, trasferito poi nel carcere di Uta. Resterebbero tante cose da chiarire. Il lavoro degli inquirenti proseguirà anche oggi. Resta anche da vedere il motivo per cui la vittima e il suo presunto omicida si trovavano in giro nella notte, nonostante le restrizioni anti Covid.

RIPRODUZIONE RISERVATA