Travolti da un’auto mentre attraversano la Statale 554 al buio 

Un ragazzo e una ragazza minorenni sono in ospedale da ieri notte per le conseguenze di un gravissimo incidente stradale avvenuto sulla strada statale 554 all’altezza dell’incrocio tra il centro abitato e la zona industriale di Selargius. Entrambi 17 anni, lui di Settimo e lei di Assemini, sono stati investiti da un’automobile mentre attraversavano al buio la quattro corsie per andare a Settimo a piedi. Trasportati d’urgenza all’ospedale Brotzu dalle ambulanze inviate dal 118, sono stati subito ricoverati: la ragazza era data in condizioni disperate. Erano le 22,20. Il conducente del veicolo non si sarebbe accorto della loro presenza, l’oscurità in quel tratto (su tutta la strada in verità) impediva di avere una visuale adeguata, e del resto non poteva immaginare che qualcuno potesse comparirgli davanti all’improvviso nel buio. L’esatta ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri, arrivati sul punto dell’impatto poco dopo aver ricevuto la chiamata con la richiesta di intervento. Sarà necessario raccogliere le testimonianze, verificare a quale andatura stesse viaggiando il veicolo, da dove arrivassero e dove si stessero dirigendo i due minorenni e per quale motivo abbiano attraversato a quell’ora in quelle condizioni.

Lo schianto

Il semaforo secondo i primi accertamenti (a tarda notte erano ancora in corso) dava luce verde per la macchina in arrivo. Il primo obiettivo dei miliari sarà capire il motivo che ha spinto i due ragazzi ad attraversare la carreggiata in un punto tanto insidioso: può essere che abbiano pensato di potercela fare prima dell’arrivo del veicolo. Un errore imperdonabile. L’auto li ha letteralmente travolti, l’impatto è stato violentissimo e ha fatto volare la ragazza e l’amico per diversi metri in avanti prima della rovinosa caduta sull’asfalto. Sono stati momenti drammatici. Il conducente si è subito fermato per prestare soccorso e così hanno fatto anche altri automobilisti che hanno visto quanto accaduto. Sono partite subito le telefonate al 118 e alla centrale operativa dei Carabinieri. In pochi minuti sono arrivate alcune ambulanze e le pattuglie del Nucleo radiomobile di Quartu e della stazione di Selargius, con gli uomini dell’Arma che si sono occupati anche di regolare e controllare la circolazione andata in tilt in quel tratto di strada.

La corsa in ospedale

I feriti sono stati subiti accompagnati in ospedale in codice rosso. Le loro condizioni apparivano preoccupanti, soprattutto quelle della ragazzina, data in lotta per la vita. Col passare dei minuti invece la paura per il minorenne è andata scemando, le sue ferite non sarebbero troppo gravi. Sul luogo dell’incidente è arrivato anche il maggiore Valerio Cadeddu, comandante della Compagnia di Quartu, e i rilievi di legge sono andati avanti sino a tarda notte. Questa mattina è in programma un nuovo sopralluogo per ricostruire la dinamica. Sarà sentito anche il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente. Questa mattina sarà inoltrata un’informativa alla Procura.

