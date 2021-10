Travolta sulle strisce, è in fin di vita 

In via Cagliari sono arrivate subito anche le pattuglie della polizia locale che hanno cercato di ricostruire l’esatta dinamica. Da una prima ricostruzione sembra che l'autista del pullman fosse attento a controllare i passaggi dai palazzi Saia da cui spesso sbucano ragazzini che si immettono improvvisamente sulla via Cagliari e non si sia accorto della donna che stava attraversando sulle strisce. Poi ha sentito l’impatto e si è fermato subito. Gli agenti della sezione Viabilità della polizia locale hanno messo sotto sequestro l’autobus e denunciato l’autista per lesioni gravi; un fascicolo è già stato inviato anche alla procura.

Tutto è avvenuto a metà mattina. La professionista, molto conosciuta in città (parente stretta del sindaco Andrea Lutzu) stava attraversando sulle strisce pedonali in prossimità della stazione dell’Arst. Era circa a metà della strada quando c’è stato l’impatto: un urto devastante. La donna è rimasta immobile per terra, ha sbattuto il volto e la testa all’asfalto riportando diverse ferite e traumi. Immediatamente è stata soccorsa, anche l’autista dell’autobus si è precipitato accanto alla vittima che poco dopo è stata accompagnata al San Martino in codice rosso. I medici hanno accertato la gravità della situazione e, dopo averla stabilizzata, hanno deciso di trasferirla a Sassari dove adesso è ricoverata in rianimazione e prognosi riservata.

Stava attraversando sulle strisce pedonali, poi il buio. Un impatto violentissimo con un autobus e una donna è rimasta immobile sull’asfalto di via Cagliari. Marina Lutzu, veterinaria 67 anni originaria di San Vero Milis, è stata travolta da un mezzo del trasporto pubblico urbano e adesso si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L’incidente di ieri, l’ennesimo che coinvolge un pedone, riaccende il problema della sicurezza sulle strade cittadine.

L’impatto

L’incidente

I pericoli

L’incidente di ieri è l’ennesimo in città. Solo alcuni giorni fa, una donna era stata investita in via Ozieri, un altro pensionato in viale Repubblica. Da gennaio a oggi sono 15 gli incidenti che hanno coinvolto pedoni, bici e monopattini. In particolare via Cagliari è una delle strade più trafficate e maggiormente pericolose sia per la velocità delle auto che per gli attraversamenti pedonali sistemati spesso in tratti con scarsa visibilità.

