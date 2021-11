Travolta e uccisa sulle strisce 

Quando sono arrivati i medici del 118, il suo cuore si era già fermato. Lei, Giovannina Gungui, pensionata nuorese classe 1937, giaceva in una pozza di sangue, distante tre metri dalla Peugeot che l’aveva appena travolta in viale Repubblica, alla periferia di Nuoro. Riversa poco distante dalle strisce pedonali, la donna ha provato a lottare per salvarsi. Il tentativo dei medici di rianimarla in strada è andato avanti più di dieci minuti. E quando sono riusciti a far ripartire il suo cuore, è iniziata la corsa disperata al Pronto soccorso, dove la donna, è arrivata ancora viva. Ma a quel punto c’è stata un’altra crisi cardiaca. Per la seconda volta, i sanitari sono riusciti a far ripartire il suo cuore ma due ore dopo il ricovero, attorno alle 19, l’84 enne ha cessato di vivere. Sul luogo dell’incidente gli agenti della Sezione infortunistica della polizia locale, che hanno avvertito il magistrato di turno, il sostituto Giorgio Bocciarelli.

La tragedia

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 17, nella trafficatissima viale Repubblica, arteria che dal centro della città conduce alla zona commerciale di via Don Bosco. In un tratto rettilineo privo di auto in sosta. A investire Giovannina Gungui una Peugeot 206 grigia, condotta da un ragazzo originario di un paese del Nuorese, che viaggiava insieme a una ragazza ed era diretto verso la zona dei centri commerciali. A quell’ora non era ancora calato il buio: la visibilità dunque era buona e l’asfalto era asciutto. Eppure, l’auto ha urtato violentemente la donna proprio in mezzo alla carreggiata di destra. L’impatto potrebbe essere avvenuto a poca distanza dalla strisce pedonali, posizionate davanti all’ex sezione distaccata della biblioteca Satta. Un urto violentissimo.

Impatto tremendo

L’unica certezza, in attesa dell’esito dei rilievi dei vigili urbani, è che l’auto si è fermata oltre le strisce pedonali e che la donna è stata proiettata a oltre tre metri dal punto in cui il mezzo ha arrestato la sua corsa. Sull’asfalto gli unici segni sono quelli dei gessetti degli agenti della polizia locale, che marcano il punto in cui è finito del corpo della donna e dove resta un’enorme macchia di sangue, testimonianza del violento urto e delle ferite riportate. Intorno non c’è alcun segno evidente di frenata. Giovannina Gungui (ex bidella, originaria di Mamoiada ma da molti anni residente a Nuoro) dopo avere urtato violentemente sul cofano e sul parabrezza della macchina, è stata sbalzata in avanti cadendo pesantemente a terra. Un urto tanto violento da danneggiare non solo la carrozzeria dell’utilitaria, ma anche il paraurti dell’auto e lasciare la targa anteriore a penzoloni. Immediati i soccorsi. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, i medici hanno provato a rianimare la donna, riuscendo in un primo tentativo. Ma le ferite riportate in seguito all’urto erano troppo gravi e la donna, due ore dopo è morta al Pronto soccorso di Nuoro.