Travolge un triciclo e scappa 

I vigili urbani, coordinati dal comandante Marco Cantori, sono risaliti immediatamente al proprietario dell’auto, che sarebbe un giovane di Quartucciu. Quando gli agenti sono arrivati a casa sua non lo hanno trovato. Quando sarà rintracciato – è solo questione di ore – dovrà rispondere solo di omissione di soccorso.

L’incidente è avvenuto ieri mattina e la dinamica è in fase di chiarimento. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Selargius il triciclo elettrico, di quelli utilizzati da persone disabili o con una limitata mobilità, sarebbe stato tamponato dall’auto e si sarebbe ribaltato più volte finendo poi, contro un muro. La Smart si è poi schiantata contro lo stesso muro. Il conducente è uscito dall’abitacolo, non è chiaro se illeso o con qualche ferita, e si è allontanato.

Un triciclo elettrico condotto da un pensionato di 85 anni, Antonio Stochino, è stato travolto da una Smart mentre percorreva via Galvani, nella zona industriale di Selargius. Il pensionato è stato ricoverato al Brotzu in condizioni non gravi mentre il conducente dell’auto si è allontanato a piedi facendo perdere le sue tracce sino alla tarda serata di ieri.

La dinamica

L’allarme

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno avvertito la polizia locale e il 118. Le condizioni del pensionato sono sembrate molto gravi a causa delle numerose lesioni riportate. L’ottantacinquenne è stato trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso, dove alla fine dei controllim gli hanno assegnato trenta giorni di cure.

Per fortuna i soccorsi sono stati immediati ed i sanitari hanno potuto prestare le prime cure a Stochino sul posto, prima di adagiarlo sull'ambulanza. Quindi il trasferimento al Brotzu dove la vittima è stata ricoverata. Poi è scattata la caccia all’investitore. Identificato il proprietario della Smart grazie alla targa, gli agenti si sono recati nella sua abitazione ma sino alla tarda serata di ieri non lo hanno trovato.Il comandante dei vigili urbani si è subito messo in contatto col magistrato di turno al quale nel primo pomeriggio è stato girato un rapporto su quanto è accaduto.

