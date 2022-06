«Trattato male dalla Regione» 

Voterà un consigliere di Fratelli d’Italia, il suo partito, e non farà il disgiunto. Fedele a quel centrodestra che non lo ha ricandidato però nella conferenza di fine mandato il sindaco Andrea Lutzu qualche frecciatina la lancia. Con il fair play di sempre, sottolinea che la Regione «non è mai stata tenera con il nostro Comune». Poi via, a tracciare un bilancio di «cinque anni difficilissimi».

Le difficoltà

In sala Giunta ieri l’ultimo appuntamento con la stampa. E, dopo i ringraziamenti, il sindaco ricorda le difficoltà con cui ha dovuto fare i conti da subito. «Dalla partita del Cagliari che siamo stati costretti ad annullare perché il campo Tharros non era agibile – spiega – alla cimice ritrovata nel mio ufficio. Una microspia che ascoltava e registrava quanto accadeva. Non è stato bello né semplice». Non sono mancati i problemi di salute «sono finito in terapia intensiva e in quel periodo ho pensato anche di mollare tutto – ammette – ma era un momento delicatissimo, sarebbe stata una vigliaccata verso la città e ho continuato». Il fronte politico è stato segnato certamente dall’autosospensione da Forza Italia e dal successivo passaggio a Fratelli d’Italia «che rifarei cento volte anche se ha fatto così tanto rumore. E mi stupisce perché ci sono tante persone che cambiano partito passando ai Riformatori, all’Udc o in altri gruppi e non succede nulla».

Le soddisfazioni

Tra i motivi d’orgoglio Lutzu ricorda il diciassettesimo posto nella classifica del Sole 24Ore sull’indice di gradimento dei sindaci d’Italia. «Non sono mai andato sotto in una votazione in Consiglio comunale. Penso che non sia mai successo». E ancora i buoni rapporti con i consiglieri, i dipendenti comunali «sto andando a salutarli tutti» e con i colleghi sindaci della zona.