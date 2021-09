Trasporti nel caos, studenti a terra 

Pullman e treni sovraffollati, ragazzi lasciati a terra per mancanza di spazio, ritardi e proteste. Un déjà vu per i pendolari del Parteolla costretti ai salti mortali per raggiungere il capoluogo. Un incubo per chi - da Dolianova, Donori, Soleminis e Serdiana - si reca quotidianamente al lavoro o a scuola. Problemi antichi oggi amplificati dalle misure di sicurezza anti Covid che impongono distanziamento e più controlli. A nulla sono servite finora le lamentele degli utenti. Le contromisure per limitare i disagi - adottate dell’Azienda regionale dei trasporti - non sembrano aver sortito gli effetti sperati.

La denuncia

Sono decine nella settimana della riapertura delle scuole le segnalazioni di disservizi. «In questi giorni abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni – dice Elisabetta Caredda, referente del Comitato pendolari di Dolianova – abbiamo subito provveduto a informare il direttore dell’Arst, Carlo Poledrini, con la richiesta di monitorare la situazione e di proporre delle soluzioni. Bisogna capire perché si verificano questi assembramenti, perché molti studenti vengono lasciati a terra». Secondo il Comitato, tra le cause dei disagi ci sarebbe anche una carenza comunicativa. «Sarebbe utile informare i passeggeri sul numero dei posti a sedere nei pullman. Le norme attuali consentono di occupare tutti i sedili, molti pensano invece che una parte debba essere lasciata libera, da qui nascono discussioni infinite. Una nota informativa all’interno dei mezzi sarebbe utilissima». Immediata la risposta dell’Arst via mail. «Il monitoraggio delle corse è continuo, in caso di criticità l’azienda è pronta a intervenire – scrive il direttore Poledrini – faremo un ulteriore sforzo per chiarire le regole su distanziamento, capacità di carico, uso delle mascherine e bigliettazione a bordo».

Pubblico e privato

Diversa la percezione dei passeggeri. «Viaggio per lavoro tutti i giorni da Serdiana – racconta Isabella Ardu – quello che ho notato, è che sembra non esserci comunicazione tra i mezzi dell’Arst e quelli messi a disposizione dai privati per potenziare il servizio: i primi sono strapieni, gli altri a capienza normale. La mia impressione è la stessa di studenti, genitori e lavoratori che hanno segnalato i disagi di questi giorni. Com’è possibile? Qualcuno sa cosa succede realmente all’interno dei mezzi? Troppo spesso si viaggia in condizioni inammissibili. Non esiste distanziamento, i ragazzi spesso sono lasciati a terra. Per non parlare dei genitori che arrivano trafelati alle fermate per recuperare i propri figli». Dalla strada alle rotaie lo scenario non cambia: «Hanno deciso di risparmiare sui vagoni? – si chiede Alessio, studente dell’ultimo anno dell’Alberghiero di Cagliari – la scuola è iniziata da qualche giorno e noi studenti di Dolianova stiamo viaggiando su una sola carrozza, attaccati l’uno all’altro. Ho visto qualcuno farsi spazio nel vano del conducente. Ogni giorno, in molti restano a terra. Anche io per rientrare a casa ho dovuto chiedere più volte a mia madre di venire a prendermi. Mai vista una cosa simile».