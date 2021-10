Trasporti, il futuro è in Sardegna 

«Lavoriamo con i simulatori di guida e di manovra, strumenti che riproducono i sistemi di trasporto e consentono all’operatore di abituarsi a lavorare in determinate condizioni, migliorando le performance e quindi i tempi di lavorazione. Basta un minuto di ritardo o di anticipo nello spostamento di un container da terra verso la nave per aumentare in maniera significativa la competitività del porto».

Ed è qui che entrano in gioco i simulatori performance per la conduzione di gru portainer , bus e camion a cui l’ateneo cagliaritano lavora già dal 2005 nel Centralabs della Cittadella Universitaria di Monserrato.

«L’obiettivo è migliorare la competitività nei trasporti e nella logistica dell’area del Mediterraneo, attraverso un’attività di ricerca troviamo standard congiunti lavorativi, tecnologici e formativi, finalizzati a migliorare il lavoro delle persone all’interno dei porti sia per quanto concerne la sicurezza sia le performance», ha spiegato Gianfranco Fancello docente di Unica e responsabile scientifico del progetto.

Migliorare la competitività per il trasporto merci nel Mediterraneo attraverso nuovi standard di lavorazione. È l’obiettivo di TechLog, Technological transfer for logistics innovation in Mediterranean area, il progetto strategico triennale da 3,5 milioni di euro finanziato dall’Unione europea che coinvolge l’Italia, l’Egitto, il Libano, la Spagna e la Tunisia di cui l’Università di Cagliari è capofila con i suoi simulatori di guida.

Alta tecnologia

Fulcro della ricerca è il Mediterraneo, dove negli ultimi 15 anni i trasporti sono cresciuti del 108%, diventando così un’area strategica nel commercio mondiale. La sperimentazione vedrà il coinvolgimento diretto delle comunità portuali e dell’autotrasporto dei cinque Paesi coinvolti.

«Il partenariato comprende i cinque paesi del Mediterraneo e ognuno porta all’interno del progetto la propria esperienza e professionalità», evidenzia Patrizia Serra, coordinatrice tecnica di TechLong. «Studiare in che modo l’operatore interagisca con l’ambiente è fondamentale per capire quali correttivi apportare per ridurre il livello di affaticamento e migliorare la prestazione».

Selezione

TechLong è dunque un progetto che mette insieme industria, accademia e istituzioni, un circuito virtuoso che si basa sulla creazione condivisa. «Sono stati presentati 198 progetti, ma finanziati 23. Il nostro è un progetto strategico avrà una ricaduta forte sulle politiche dei territori. Qui mettiamo insieme la ricerca portata avanti dalle Università coinvolte, gli Enti e le aziende che governano i porti coinvolti e le Istituzioni per l’approvazione e l’applicazione delle policy».

Avviato lo scorso 6 luglio ha una durata di 30 mesi, terminerà il 5 gennaio 2024. TechLong è la principale iniziativa di cooperazione transfrontaliera attivata dall’Unione Europea nell’ambito dello strumento di vicinato europeo (Eni).

«È un progetto molto interessante, ma anche una grande opportunità e un orgoglio non solo per l’Ateneo, ma anche per tutta la Sardegna», ha concluso Francesco Mola, Rettore dell'Università di Cagliari.

