Trasporti, disagi degli studenti 

Trovare un posto libero nel pullman è un miraggio. Come anche arrivare in orario a scuola. Mentre il rientro a casa dopo le lezioni non avviene mai prima delle 16. Per tanti studenti della Marmilla raggiungere il proprio banco nelle scuole superiori di Oristano sta diventato un’impresa. Il motivo è solo uno: pochi mezzi a disposizione per il numero dei ragazzi che prendono la linea Masullas, Gonnostramatza, Gonnoscodina, Simala, Curcuris, Pau e Zeppara. Ora però scendono in campo i genitori.

La protesta

È tutto scritto nero su bianco in una lettera che i genitori di tanti ragazzi, circa un cinquantina, stanno per inviare alla direzione generale dell’Arst di Cagliari a alla sede provinciale. Il documento verrà inviato anche a diversi sindaci. L’obiettivo è quello di segnalare tutti i disagi. Sabrina Spiga, di Gonnostramatza, è una delle tante mamme che ha firmato la lettera: «Dall’inizio dell’anno scolastico i ragazzi pur partendo presto non riescono ad arrivare in orario per la prima ora di attività scolastica. Un pullman per tutti non basta, ecco perché alcuni autisti, pur di non lasciarli a terra, chiedono la coincidenza con altri autobus. E tra un'attesa e l'altra arrivano a scuola oltre le 8.30 e rientrano a casa tardissimo». Quando la coincidenza non c’è, all’interno del mezzo molti ragazzi stanno in piedi: «Eppure farli viaggiare in questo modo è vietato - continua Sabrina Spiga - Poi non mancano gli spintoni. Ogni giorno i ragazzi pur di conquistare un posto rischiano di farsi male». Aurora Atzei, un’altra mamma: «Il continuo ritardo a scuola sta diventano un problema. Anche rientrare alle 16 è un disagio. La giornata è praticamente finita. E i ragazzi devono studiare». Alla fine della lettera si legge la richiesta da parte delle famiglie: «Chiediamo di integrare la linea degli studenti con un pullman in più la mattina in andata e uno al rientro. In realtà non si tratta di integrare ma di ripristinare ciò che per anni era garantito».

Ritardi a Terralba

Ma arrivano in ritardo anche gli studenti che frequentano il liceo scientifico di Terralba. Spiega i disagi Tatiana Frau, una mamma di Mogoro: «Il pullman dell’Arst che collega Ales, Masullas e Mogoro con Terralba arriva sempre alle 8.25. Mentre le lezioni iniziano alle 8.15. La scuola capisce bene la situazione, ma i ragazzi perdono comunque dieci minuti di attività. Basterebbe anticipare la corsa».