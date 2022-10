Trappole, sampietrini diabolici 

Con i sanpietrini la città ha grossi problemi. Una donna è finita al Pronto soccorso del San Martino dopo essere cascata malamente tra un lastrone di granito incastonato alla diavola tra alcuni sampietrini ormai sprofondati e ballerini in via Garibaldi. E poche ore dopo in via De Castro, una una turista, ha fatto la stessa fine a causa di un avvallamento dovuto alla mancanza di diversi sampietrini. Per fortuna non c’è stato bisogno neppure della sosta forzata al Pronto Soccorso; la signora se l’è cavata con qualche livido, tanto spavento.

I pericoli

«Via De Castro è in questo stato da anni, l’abbiamo detto mille volte. Qualche mese fa hanno fatto qualche rattoppo ma siamo peggio di prima», lamenta una residente. Tutto vero, la pavimentazione in sampietrini di via De Castro, è un disastro. Son sempre di più i cubetti di basalto che mancano o che sono saltati e mai sistemati come in via Garibaldi nella parte che guarda Portixedda e nelle altre vie del centro storico dove, per la verità, anche l’asfalto per larghi tratti è solamente un dubbio, un’intuizione e magari un ricordo lontano nel tempo. L’assessore al Lavori pubblici, manutenzioni e servizi tecnologici, l’avvocato Simone Prevete, più che a una condivisibile tesi difensiva sulla clemenza dovuta al noviziato nell’incarico (appena tre mesi) si affida ai fatti. Anzi al fatto e più precisamente al mutuo di oltre un milione di euro richiesto alla Cassa Depositi e prestiti per «sistemare non solo le strade con i sampietrini ma anche tante altre strade asfaltate ugualmente da riprendere perché, come tutti sappiano, sono distrutte dal tempo. È un’operazione – continua l’assessore ai Lavori pubblici Prevete – assolutamente necessaria, conosco le situazioni e non posso che essere d’accordo con chi chiede di poter camminare e circolare in bici o con qualunque altro mezzo in condizioni di assoluta tranquillità. Il mutuo non sarà sufficiente a sistemare tutte le strade ma buona parte iniziando dal centro storico dove alcune vie sono oltre il limite».

Rattoppi

L’installazione dei sampietrini in alcune strade del centro come via De Castro, Garibaldi, piazza Corrias, via Parpaglia, via Lamarmora, via Santa Chiara e altre nel centro storico risale agli anni ’90 con l’amministrazione di Pietro Arca. Da allora, sono passati più di trent’anni, si è proceduto qua e là con rattoppi finché nel cantiere comunale funzionava la squadra di pronto intervento. Da qualche anno il cantiere esiste solo di nome, di operai ne sono rimasti solamente due. Si provvede, quando ci sono, con gli operai “socialmente utili”. Non basta e non ci volevano le due cadute del fine settimana per far capire che bisogna col mutuo sistemare i sampietrini e le strade più disastrate e poi assicurare la manutenzione altrimenti saremo punto e a capo.