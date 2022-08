Trapper in cella: tentato omicidio 

Respinge tutte le accuse Elia Di Genova, in arte Elia 17 Baby, il trapper romano di 26 anni, arrestato con l’accusa di avere accoltellato un sassarese di 34 anni. Di Genova sostiene di non essere lui la persona che all’alba di domenica, dopo un violento litigio, ha ferito la vittima, causandole una lesione alla colonna vertebrale.

I fatti sono avvenuti tra Porto Rotondo e la spiaggia di Marinella. I carabinieri del Reparto territoriale di Olbia hanno rintracciato il giovane trapper dopo qualche ora a Porto Cervo e lo hanno trasferito nel carcere sassarese di Bancali. Dove per ora resterà (il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso ha confermato la misura del carcere) in attesa delle decisioni del gip. I difensori del trapper romano, Gian Maria e Pietro Nicotera, attendono di conoscere gli atti delle indagini per studiare le prime mosse difensive, l’accusa è quella di tentato omicidio.

La storia

Stando alle indagini dei Carabinieri, il trapper (già noto alle forze dell’ordine per alcuni episodi avvenuti a Roma) avrebbe avuto una prima discussione con un gruppo di ragazzi sardi nei pressi di una discoteca. Con lui c’erano diversi amici, anche loro romani. Dopo una prima scaramuccia la storia sembrava finita. Invece Di Genova sarebbe tornato alla carica con un coltello, colpendo alla spalla il “rivale”. La vittima è stata trasferita a Sassari in gravi condizioni, si temono conseguenze permanenti. I Carabinieri, coordinati dal colonnello Davide Crapa, hanno rintracciato il trapper romano in una villa di Porto Cervo domenica mattina. A quanto pare i militari sono arrivati alla residenza seguendo le tracce di un vip, un altro cantante, amico di Elia 17 Baby. Gli amici del giovane sono stati identificati e denunciati per rissa, insieme ad alcuni ragazzi sardi, ma il fascicolo più pesante è quello a carico di Di Genova.

Il fucile d’assalto