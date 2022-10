«Trapianti, serve una nuova legge» 

E proprio per questo, sabato Quartu diventerà la capitale del mondo legato al trapianto e alla donazione: all’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari, arrivano i massimi esperti di Italia, Spagna e Inghilterra, i paesi europei più avanzati nel settore. L’associazione Prometeo Aitf Odv organizza la giornata. La manifestazione, fortemente voluta dal Comune che ha concesso il patrocinio, vedrà la presenza del sindaco Graziano Milia.

Ricominciare a vivere si può. Quando il corpo fa i capricci e non risponde più come dovrebbe, il trapianto d’organi può salvare e aiutare ad andare avanti offrendo nuove possibilità. Per questo è sempre più importante sensibilizzare sull’argomento della donazione, far capire quanto può essere importante aiutare gli altri con un gesto di altruismo e di vicinanza.

Ricominciare a vivere si può. Quando il corpo fa i capricci e non risponde più come dovrebbe, il trapianto d’organi può salvare e aiutare ad andare avanti offrendo nuove possibilità. Per questo è sempre più importante sensibilizzare sull’argomento della donazione, far capire quanto può essere importante aiutare gli altri con un gesto di altruismo e di vicinanza.

Evento internazionale

E proprio per questo, sabato Quartu diventerà la capitale del mondo legato al trapianto e alla donazione: all’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari, arrivano i massimi esperti di Italia, Spagna e Inghilterra, i paesi europei più avanzati nel settore. L’associazione Prometeo Aitf Odv organizza la giornata. La manifestazione, fortemente voluta dal Comune che ha concesso il patrocinio, vedrà la presenza del sindaco Graziano Milia.

Gli ospiti illustri

Si comincia alle 9,30 con Massimo Cardillo, direttore del Centro Nazionale dei Trapianti che si confronterà in una tavola rotonda con Claire Williment del Centro Nazionale dei Trapianti dell’Nhs inglese e con Belen Estebanez, coordinatrice dei Trapianti del grande ospedale la Paz di Madrid, nonché allieva del professor Jan Louis Escalante, uno dei massimi esperti mondiali della donazione degli organi. La mattinata proseguirà con una lectio magistralis di Lorenzo D’Antonio, Coordinatore del Centro regionale sardo dei trapianti, seguirà una tavola rotonda tra i coordinatori locali delle donazioni dei principali ospedali sardi.

In Italia la donazione degli organi è regolata dalla legge 91 del 1999, per cui qualsiasi cittadino che abbia raggiunto la maggiore età e sia in grado d’intendere e volere, può esprimere il proprio consenso o dissenso a diventare donatore dopo la morte. Previsto anche il principio del “silenzio-assenso” secondo cui se manca il diniego espresso, ogni defunto va considerato favorevole alla donazione: anche se, come spiegano da Prometeo, «in tutti questi anni purtroppo non ha mai trovato applicazione». Col convegno internazionale di Quartu, si punta dunque «a dare un valido contributo alla ripresa della discussione nel merito di una nuova legge sulla donazione degli organi, sperando che il nuovo Parlamento possa pronunciarsi perché anche gli italiani, così come inglesi e spagnoli, possano essere considerati potenziali donatori “post mortem”, salvo chi ha fatto esplicita richiesta di non esserlo».

La gara sportiva

Scienza ma anche sport. Dalle 16 nel circuito di via Fiume ci sarà infatti una manifestazione ciclistica, promossa dalla Prometeo e organizzata dalla Aiò Ciclyng, che vedrà partecipare anche un gruppo di ciclisti trapiantati provenienti da diversi Paesi europei, con in testa il più volte campione mondiale WTG ed europeo ETDSC Ermanno Manenti ed il nonno dei trapiantati, l’80enne Enrico Dell’Acqua di Como, che dopo oltre vent’anni dal trapianto di fegato corre regolarmente in bici. Per i cicloamatori sardi ci sarà invece Stefano Caredda, di Settimo San Pietro, da 10 anni ai vertici del ciclismo mondiale dei trapiantati e dializzati. Con loro anche le cicliste delle “Pink Flamingos”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata