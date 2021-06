Trapianti, reparti allo stremo 

La corsa contro il tempo per salvare vite umane rischia di interrompersi. Il grido d’allarme arriva dal Brotzu, l’eccellenza sarda, ben nota a livello internazionale, per trapianti di rene, cuore e fegato. Eppure proprio i reparti più in luce, ora rischiano di scoppiare e si capisce perché: la pandemia ha dirottato tutte le urgenze della Sardegna, che non fossero Covid, sull’azienda ospedaliera del San Michele, già con il suo bel carico di lavoro, al quale si è aggiunto tutto il resto che negli altri ospedali e case di cura dell’Isola non poteva più essere fatto. In più i trapianti, attività d’eccellenza: il Brotzu è l’ospedale di riferimento, quello da cui si muove la macchina in tutta l’Isola, dal prelievo dell’organo al trapianto sul paziente. Il carico di lavoro è aumentato negli ultimi due anni, si deve fare l’ordinario e l’emergenza, occuparsi di tutto ciò che arriva in reparto oltre che degli organi che salveranno una vita. Un traguardo così importante da tagliare che nessuno si è mai tirato indietro.

La denuncia

«Ma ora basta», dice Attilio Carta, segretario territoriale Area Vasta della Uil-Fpl. È il sindacato che firma la lettera inviata a prefetto, Regione e commissario Aob Paolo Cannas. «Siamo giunti al punto in cui ogni qualvolta c’è la necessità di un prelievo d’organo e conseguente trapianto, mancando la disponibilità di personale dedicato, si può porre la tragica prospettiva di scegliere tra trapianto o normali attività in urgenza-emergenza che quotidianamente giungono in questo ospedale». Certe strutture, come Urologia, sono allo stremo: non ce la fanno più ad andare avanti e indietro, da un capo all’altro dell’Isola, gli operatori dell’équipe. L’hanno fatto venerdì notte, alle tre del mattino, per prelevare un rene a Sassari. E di nuovo ieri: per assicurare l’intervento il reparto ha dovuto chiamare i colleghi reperibili che, per tutta la giornata, sono rimasti fuori Cagliari, dove stamattina saranno eseguiti due trapianti con gli organi prelevati. Un carico di lavoro che preme tutto sulla struttura di Urologia, Chirurgia robotica e trapianto di rene dell’Aob: a farne le spese è lo stesso primario, Mauro Frongia, richiamato ieri pomeriggio in reparto perché c’era da operare d’urgenza un paziente, spedito come spesso accade da un altro ospedale al Brotzu, e lui era l’unico presente. Se da una parte i numeri dell’Urologia fanno brillare il settore anche fuori dall’Isola (da gennaio 2020 a oggi 59 prelievi d’organo, di cui 26 eseguiti al Brotzu e i restanti 33 in altre rianimazioni, con 46 sardi che hanno ricevuto uno dei 118 reni a disposizione) dall’altra c’è una sofferenza da curare, qui come negli altri reparti che fanno trapianti.

Lo scenario

Le cose sono cambiate due anni fa con la cancellazione di progetti e incentivi che fino al 2019 avevano consentito di operare anche fuori dall’orario di servizio. «A maggio di due anni fa», spiega il sindacalista della Uil, «per motivi legali e contabili l’azienda ha bloccato le indennità agli operatori che da sempre hanno salvato la vita a tanti pazienti in attesa di un organo. Nonostante ciò questi stessi professionisti, pur non percependo quanto loro dovuto, in questi 14 mesi hanno sempre garantito la continuità dei trapianti alla Sardegna intera, con l’abnegazione di sempre. Ma la pazienza ha un limite e bisogna intervenire per evitare la paralisi dell’attività stessa». Oltretutto – aggiunge Carta - gli incentivi sono stati trovati per le Rianimazioni («cosa giustissima naturalmente»).

Progetti e fondi ad hoc

Parla di «situazione insostenibile» Gianfranco Angioni, Usb Sanità: «Ci deve essere un progetto dedicato dell’azienda, quella dei trapianti non può essere considerata attività ordinaria». Da qui la richiesta: «È necessario un piano organizzativo», scrive Carta, «fuori dal normale orario di lavoro e che preveda un “Progetto Obiettivo” finanziato con fondi rigorosamente dedicati ai trapianti. E la Regione deve fare la sua parte».

RIPRODUZIONE RISERVATA