«Transition Fund, sfida per il Sulcis» 

L’incontro

Francesca Ticca, segretaria regionale della Uil, ieri ha fatto tappa a Carbonia, per parlare del Sulcis e delle tante vertenze in attesa di risposta ma anche per tracciare la strada verso il Just Transition Fund (Jtf), fondo messo a disposizione dalla Commissione Europea per la transizione giusta che mette in palio un finanziamento da un miliardo per Taranto e il Sulcis. «Il Sulcis ha tante criticità, non ultima quella di un tasso di natalità molto basso, tanti indicatori negativi e una crisi che tutti conosciamo - ha detto - sono qui per rispondere all’appello fatto nelle scorse settimane dal consigliere regionale Fabio Usai. Sono convinta che per affrontare al meglio questo periodo difficile serva il contributo di tutti, con proposte chiare e condivise per programmare il futuro. L’esempio più evidente è quello del Just Transition Fund, dove per essere davvero incisivi è necessario collaborare e guardare tutti insieme verso lo sviluppo del territorio».

Fabio Usai, consigliere regionale del Psd’Az lo ha ribadito nelle scorse settimane in una lettera aperta indirizzata al Presidente della Regione Christian Solinas: «Serve un patto sociale - aveva scritto - mettendo da parte contrapposizioni e divisioni per concentrarci sugli elementi che ci uniscono».

Le vertenze

Dalla segretaria regionale della Uil in visita a Carbonia non poteva mancare il riferimento alle vertenze aperte nel Sulcis Iglesiente, che interessano centinaia di lavoratori, finiti fuori dal ciclo produttivo con la fermata delle grandi fabbriche di Portovesme che ancora stentano a ripartire. «Ci sono alcuni elementi che sembrano positivi, che ovviamente devono essere monitorati e valutati nelle evoluzioni che avranno prossimamente - dice Francesca Ticca - inoltre, nel caso della Sider Alloys, l’assessorato regionale al Lavoro ha già confermato che partiranno i corsi di formazione per gli ex operai e saranno finalizzati al reinserimento in fabbrica. Dobbiamo mettere il massimo impegno per risolvere queste vertenze industriali e, allo stesso tempo, programmare il futuro».

