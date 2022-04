Tramatza, il richiamo dei motori 

Non è un segreto che gli eventi sportivi e il turismo sono un binomio vincente anche per la provincia di Oristano, territorio che si candida ad ospitare sempre di più importanti manifestazioni a carattere regionale, nazionale e internazionale. Iniziative che vista la presenza di un gran numero di atleti, dirigenti e pubblico, danno la possibilità di far muovere anche l’economia. Gli esempi non mancano e dopo il moto mondiale di Riola Sardo, sempre in campo motoristico, nello scorso fine settimana è stato un gran successo a Tramatza, dove presso il nuovo kartodromo Sardinia Circuit Racing (promosso a pieni voti ) è stata ospitata la seconda prova del Campionato regionale sardo di kart. Il collaudo dell’impianto era stato effettuato lo scorso 11 aprile da parte dell’Aci Sport nazionale e ha superato tutte le prove con le condizioni di sicurezza.

Il Comune di Tramatza

«Siamo molto contenti di questa opportunità - dice la sindaca Maria Sebastiana Moro. Lo sforzo del gestore dell’impianto è stato importante nel metterlo a norma e favorire questa attività che nel nostro territorio mancava ad alti livelli. Questo apre uno scenario importante dal punto di vista dello sviluppo, sia di Tramatza che per tutto il territorio. La posizione è strategica, non solo geografica ma anche per il clima e che consente di utilizzare l’impianto per tutto l’anno, anche per le gare e le prove. Nei prossimi mesi è previsto un appuntamento importante con prova del mondiale di moto». Soddisfatto anche il prefetto Fabrizio Stelo che continua il suo tour in occasioni di manifestazioni sportive. Il rappresentante dello Stato ha apprezzato l’impianto, dotato di ogni sistema di sicurezza, lodando inoltre gli organizzatori per l’ottimo risultato».

Gli eventi

L’Oristanese ha nel tempo catturato l’attenzione dei grandi eventi: beach tennis a Torregrande, windsurf a San Vero Milis, tornei internazionali di tennis tavolo a Norbello, volley Oristano. Senza dimenticare altri grossi appuntamenti che hanno portato pubblico e turisti nel recente passato come la scherma ad Oristano, il Rally mondiale, il Rally Ronde sul Lago Omodeo, il Giro d'Italia e di Sardegna di ciclismo, la gara in salita Cuglieri - La Madonnina, il campionato europeo di palla tamburello a Santa Giusta, i campionati nazionali di tiro a volo ad Arborea.