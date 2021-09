«Traghetti, proroga di sei mesi» 

Continuità aerea garantita fino a maggio. E la linea Cagliari-Civitavecchia di nuovo a disposizione, dopo che le procedure per l’assegnazione (in corsa c’è il consorzio Grendi-Corsica Ferries) saranno concluse. «Il Governo è fortemente impegnato ad assicurare la regolarità dei servizi di trasporto marittimo ed aereo da e per la Sardegna», giura il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini, quasi a voler cancellare i timori e il mare di incertezza in cui ha navigato – e in parte naviga ancora – la mobilità sarda nelle ultime settimane. Ora il ministero ha messo una toppa (temporanea) sui collegamenti aerei e marittimi. I prossimi mesi saranno decisivi per dare stabilità.

Le novità

Prima di tutto, la continuità marittima. Per la Cagliari-Civitavecchia «è stata selezionata un'offerta che prevede la prosecuzione del servizio per un periodo di 6 mesi, nelle more dello svolgimento di una nuova procedura di gara per l’affidamento del medesimo servizio per la durata di 5 anni», ha ricordato il ministro Giovannini nel corso del Question time alla Camera. Sono state poi «restituite al mercato le linee Livorno-Cagliari e Genova-Olbia-Arbatax, interrompendo qualsiasi forma di sovvenzionamento pubblico», ha aggiunto, «e quanto alla linea Genova-Porto Torres, è ancora in corso apposita procedura di gara. Infine, con riferimento alla linea Civitavecchia-Olbia, il servizio pubblico di continuità territoriale è garantito, senza oneri per lo Stato, fino al 31 maggio 2023».

Le risposte

Certo, al sistema manca ancora qualcosa. E lo si capisce dalle parole della presidente della commissione Lavoro Romina Mura (Pd), che rispondendo a Giovannini (interpellato, tra gli altri, dai deputati Gavino Manca e Andrea Frailis, ha detto: «Lavoreremo ancora nella legge di Bilancio e in tutti i provvedimenti che presenteranno i margini per agire affinché la continuità territoriale marittima della Sardegna diventi un obbligo per lo Stato italiano e, secondo l’articolo 3 della Costituzione, siano rimossi gli ostacoli che consentono di attuare i diritti dei sardi. Il fatto che la Sardegna sia un’isola è un fatto geografico ma purtroppo non è ancora un fatto politico». Un punto su cui è d’accordo anche Nardo Marino (M5S): «Bisogna regolare la continuità marittima con una legge, come avviene per il settore aereo. Ci sono varie proposte, discutiamole. E attiviamo un tavolo di confronto con la Regione».

La voce dei sindacati

Le rassicurazioni arrivate da Roma sono importanti, ma non sufficienti a chiudere il capitolo trasporti, almeno secondo i sindacati: «Urge il tavolo di confronto più volte richiesto è mai istituito da parte della Regione», ricorda la Cgil sarda, con il segretario regionale Samuele Piddiu e il leader della Filt Arnaldo Boeddu, che chiedono «alla viceministra Bellanova di tenere un vertice qui in Sardegna in cui si possa fare il punto della situazione dei collegamenti via mare e via aerea da e per la Sardegna insieme alle parti sociali».

La rotta Cagliari-Civitavecchia però, nonostante l’intervento del Governo, è ancora sospesa. E non si sa quando verrà ripristinata. Prima servirà un «affidamento diretto, in via temporanea, della tratta ad una compagnia che consenta di ripristinare il collegamento di una linea che non è un optional, ma un servizio indispensabile per un territorio, già in grossa difficoltà, e per l’intera Isola che recrimina da sempre il sacrosanto rispetto del diritto costituzionale alla libera mobilità», dice Corrado Pani, segretario aggiunto della Fit Cisl. Le ultime novità, osserva invece William Zonca (Uil), non portano «a una stabilità nei trasporti da e per la Sardegna, che devono avere due costanti: il diritto alla mobilità dei sardi e requisiti di continuità territoriale con regole certe».

Il sistema

Sul fronte dei trasporti aerei, si attende il bando – con procedura d’emergenza – della Regione, per affidare i collegamenti con Fiumicino e Linate per sette mesi, a partire dal 15 ottobre. In pista dovrebbe esserci Ita (che ha già manifestato un interesse, in maniera informale) e poi chissà. Ci sarà tempo per discutere e approvare (soprattutto in sede europea) il nuovo sistema di continuità. L’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde assicura: «È quasi pronto, lavoriamo di comune accordo con ministero e commissione Ue per garantire il diritto alla mobilità dei sardi».

L’opportunità

E chissà che la continuità territoriale non sia l’occasione per dare spazio ai lavoratori di Air Italy: «La selezione del vettore cui affidare i prossimi sette mesi di continuità territoriale è un'occasione che la Regione Sardegna ha il dovere di sfruttare per non perdere le altissime professionalità dei lavoratori della base di Olbia, per i quali a fine anno scadranno gli ammortizzatori sociali e si apriranno le procedure di licenziamento», avverte il consigliere regionale del M5S, Roberto Li Gioi. «È sufficiente considerare che per garantire le tratte in continuità territoriale da e per la Sardegna, Ita avrà bisogno a regime di 12 aeromobili. Condizione quasi impossibile da sostenere per una compagnia che attualmente può contare complessivamente su 52 macchine. Anche per quanto riguarda l’equipaggio, la nuova Alitalia appare sottodimensionata alle esigenze dell’Isola». Dove reclutare il personale è chiaro: tra i circa 1400 ex dipendenti Meridiana (di cui 500 in Sardegna), a terra da febbraio 2020.

