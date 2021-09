Tragedia in piscina, condannato 

A tre anni di distanza, è ancora troppo grande il dolore per Celia Nieto Herrera e Salvatore Mulas, mamma e papà del piccolo Richard, il bambino di 7 anni di Irgoli che il 2 settembre 2018 annegò in una piscina condivisa tra due residence di Orosei. I genitori del piccolo ieri non erano in aula quando il gup del Tribunale di Nuoro ha letto la sentenza di condanna col rito abbreviato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione per Mathias Winkler, lo svizzero propietario del residence Holiday, ritenuto uno dei responsabili di quella morte. Gli altri due imputati, Alessandra Gusai e Sergio Appeddu, rispettivamente proprietaria e amministratore dell’altro residence, Gli Ulivi, hanno scelto invece di essere giudicati per lo stesso reato, omicidio colposo, col rito ordinario. In aula ieri c’era solo papà Salvatore, che ha seguito in silenzio per ore le discussioni. Lo ha fatto scuotendo la testa ad ogni passaggio di quella tragica giornata, senza avere la forza di ascoltare la sentenza.

La tragedia

L’incidente, è emerso, si poteva evitare con una grata del valore di pochi euro. Pochi euro in cambio della vita di un bambino. Quella griglia di protezione del bocchettone di aspirazione è stata rimossa senza essere sostituita, e quel giorno si trasformò in una trappola mortale per il piccolo Richard rimasto intrappolato sott’acqua. «A nulla sarebbe servita la presenza della mamma o di un bagnino», hanno sottolineato le pari civili, gli avvocati Francesco Lai e Piera Pittalis.

Le richieste

In aula, il pm Riccardo Belfiori, partendo da una richiesta di pena maggiore del minimo previsto per l’omicidio colposo, aveva sollecitato una condanna a sei mesi, ricordando «l’obbligo di controllo e vigilanza che era in capo al proprietario». Per i difensori di Winkler, però, la responsabilità non è emersa. «Ha adottato le misure idonee per mettere in sicurezza l’impianto. Aveva avvisato il socio che si occupava della manutenzione della scheggiatura della grata, non sapeva che qualcuno l’avesse rimossa», ha detto l’avvocato Gino Derosas.