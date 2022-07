Tragedia a San Leonardo, c’è l’inchiesta 

C’è un’inchiesta della Procura di Oristano sulla tragedia accaduta a San Leonardo tre giorni fa e che è costata la vita a Filippo Bua, diciottenne di Alà dei Sardi: il fascicolo, nelle mani del procuratore Armando Mammone, dovrà chiarire diversi aspetti di una vicenda terribile che ha scioccato tutti. Gli accertamenti sono in corso, al lavoro i carabinieri del nucleo investigativo di Oristano, della Compagnia di Ghilarza e di Santu Lussurgiu. Al momento non ci sono indagati ma ulteriori sviluppi si attendono nei prossimi giorni, alla luce degli esiti delle indagini.

La tragedia

L’imprevedibile si è verificato giovedì mattina nei boschi di San Leonardo: il giovane era impegnato con un gruppo di amici, per conto di una ditta di Alà dei Sardi, nel taglio del sughero, operazione che conoscevano a memoria. Erano partiti di buon mattino dal centro del Logudoro per uno dei lavori abituali dei mesi estivi. Erano circa le 9, Filippo Bua era intento a estrarre una corteccia quando improvvisamente qualcosa è andato storto: forse il legno non era perfettamente pulito, l'accetta ha trovato un ostacolo nella sua traiettoria che in un istante ha cambiato tragicamente direzione. La lama lunga circa 22 centimetri e affilatissima è schizzata all’indietro, colpendo Filippo alla gola. Un taglio netto alla vena giugulare, come confermato dai primi accertamenti dei medici. Gli amici hanno dato immediatamente l'allarme e hanno provato a prestare i primi soccorsi ma la situazione è apparsa subito disperata. Tanto, troppo sangue sotto quelle querce da sughero e quando l'ambulanza del 118 è arrivata nel terreno, non c’era più nulla da fare.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Santu Lussurgiu, della Compagnia di Ghilarza e del nucleo investigativo di Oristano. Nessun dubbio sulla dinamica, «una disgrazia» per dirla con il procuratore di Oristano Armando Mammone che, dopo il primo esame del medico legale Roberto Demontis, ha disposto la restituzione della salma ai familiari del ragazzo. Ma, comunque, una vicenda così terribile impone l’apertura di un fascicolo con l’obiettivo di chiarire diversi aspetti. E per questo motivo i carabinieri sono al lavoro per verificare tutti i dettagli e quindi accertare eventuali profili di responsabilità.