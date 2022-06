Traffico nell’ingorgo quotidiano 

Il tour tra auto fumanti, marciapiedi e strade sfasciate non è un bel circolare, anzi. Tracciare una mappa dei punti dove il caos si taglia a fette è semplice: ia Cagliari rappresenta il massimo dell’intasamento e del pericolo costante, impossibile da sanare finché non aprirà la circonvallazione che dalla lottizzazione Cualbu arriva dietro l’ospedale. «Questione di pochi mesi, entro l’anno la circonvallazione sarà inaugurata» fanno sapere dal Comune. Ma via Cagliari non è l’unica a “traffico non limitato”, dove ci si appella al buon senso degli automobilisti.

Bollino rosso

Tra le zone critiche via Rockefeller dove una rotonda potrebbe snellire il passaggio delle auto che arrivano da via Diaz per dirigersi al San Martino e viale Ibba, poi verso San Nicola e la zona industriale. Si tratta del nodo con un carico notevole di traffico soprattutto all’entrata e all’uscita da scuole e uffici. «Via Rockfeller sta diventando un problema, una rotonda sarebbe importante» commenta il neo comandante del Polizia locale Gianni Uras. Tra le strade da monitorare c’è via Pietri dove si convoglia il traffico da e per Arborea, gli uffici finanziari, Prefettura e Questura. E ancora via Michele Pira e via Solferino nel tratto verso piazza Mariano e via Ricovero, qui la rotonda del Foro Boario dovrebbe eliminare il caos delle auto che arrivano da Fenosu e Silì. Difficoltà anche tra via Campania, Umbria, Lazio e Versilia; arrivare in piazza Roma da via Tirso per girare in via Mazzini non è semplice.

Le soluzioni

Per ridurre il caos e i disagi, in attesa del centro intermodale, ci sarebbe da pensare alle rotonde nei punti più critici, rivedere i sensi unici, riprendere il discorso delle strade a traffico limitato e potenziare la vigilanza rimpolpando l’organico dei vigili urbani. Gli ultimi dati dicono che dalle 7.30 alle 9.30 in città entrano più di 8 mila veicoli, 4500 dalle 12 alle 14 e oltre 5 mila dalle 18 alle 20. Complessivamente in queste sei ore, stando ai dati elaborati nel Piano della mobilità sono stati conteggiati 17.500 veicoli in ingresso e 16.300 in uscita. E intanto ieri il Tar ha ratificato un’ordinanza del Suape per la rimozione di un pannello pubblicitario (led panel) in via Cagliari 323 sulla base di una relazione dei vigili urbani che lo riteneva in contrasto con le esigenze di tutela delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale.