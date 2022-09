Traffico merci, segnali di ottimismo 

Se un’azienda chiede un cargo, evidentemente ha i magazzini vuoti oppure attende un aumento degli ordini. I numeri testimoniano una tenuta dei noli nei primi sei mesi dell’anno e una richiesta alta per i prossimi sessanta giorni; il Baltic Dry Index che rileva l’andamento dei costi del trasporto marittimo e dei noli delle principali categorie mercantili, dà segnali positivi per il prossimo autunno. Per fare un esempio, le sedici navi del gruppo Cosulich, (1.500 dipendenti, più di un miliardo di fatturato), sono tutte coperte sino al prossimo mese di novembre. Insomma, la domanda che viene dall’economia reale sembra inalterata.

La ripresa delle forniture fa ben sperare per un abbassamento dei costi delle materie prime il cui effetto potrebbe valere un risparmio economico per famiglie e imprese. Intanto una cosa è certa: attraverso i noli marittimi si possono capire le attese dell’economia e i dati ci dicono che l’autunno potrebbe essere meno cupo di quanto tutti ci attendiamo.

Novantadue navi hanno lasciato i porti del Mar Nero dall’entrata in vigore degli accordi di Istanbul tra Ucraina e Russia sull’esportazione dei prodotti alimentari. Trasportano poco più di due milioni di tonnellate di materie prime da consegnare in diciannove Paesi. Molte sono cariche di grano, altre di olio di girasole, prezioso per le aziende dolciarie che lo usano al posto dell’olio di palma. È un olio che era sparito dagli scaffali dei supermercati italiani e che aveva avuto il maggior incremento dei prezzi a seguito del blocco navale in Ucraina. Con mille difficoltà le navi attraversano il Bosforo e attraccano nell’Adriatico.

I dati da cogliere

Andamento dei costi

Specchio dell’economia

«I traffici portuali sono lo specchio dell’economia del Paese», ha detto Oliviero Giannotti, segretario generale di Assoporti nel convegno di Cagliari sulla sicurezza in mare. «Esiste una correlazione tra i movimenti portuali e il Pil». Lo dimostrano le statistiche con il calo del 2009, a seguito della crisi di Lehman Brothers e, ancora più evidente, la crisi di due anni fa legata alla pandemia. Eppure i porti non si sono mai fermati neanche in quel periodo. Il primo semestre di quest’anno conferma la ripresa complessiva degli scali marittimi; i traffici commerciali a giugno hanno raggiunto 244 milioni di tonnellate che segnano una crescita del 2,7 per cento rispetto al periodo ante Covid. Certo il contesto economico è complicato per effetto della guerra, dell’inflazione e dei crescenti costi dell’energia. Tutti fattori che si ripercuotono sul trasporto delle rinfuse liquide e solide, al di sotto in questo semestre a significare che la produzione industriale arranca. Le prospettive, però, sono buone.

La mappa del mondo

Spiega Oliviero Giannotti: «In Italia non c’era mai stato un piano organico di ammodernamento destinato a coprire il gap infrastrutturale ma ora le risorse non sono un problema grazie al Pnrr e al Fondo complementare». Spendere bene quel monte di denaro vuol dire fare il salto di qualità con l’obiettivo di conquistare mercati all’estero. Per il trasporto marittimo a corto raggio, l’Italia ha una posizione di eccellenza che dovrebbe portarla a nuove relazioni soprattutto con i Paesi del Maghreb. Del resto, già adesso, per il mercato dei noli, è il Mediterraneo ad avere un ottimo andamento mentre risulta in sofferenza il trading con l’America.

Il gioco di squadra

I porti sono un sistema complesso, vi agiscono diversi attori pubblici e privati, Assoporti fa appello al necessario gioco di squadra: il salto di qualità deve venire attraverso la transizione ecologica e quella digitale.

Presente e futuro

La scommessa è quindi sui nuovi sistemi informatici con la possibilità di spedire le merci in modo rapido e con maggiore efficienza.

