Traffico intasato in via Argentaria 

L’importante richiesta dei test per i tamponi antigenici e l’afflusso costante degli utenti costretti a rivolgersi ai centri medici privati per l’effettuazioni delle analisi, hanno trasformato le strade di un quartiere quasi periferico, in una bolgia quotidiana di vetture e i disagi per gli automobilisti sono paragonabili a quelli dei residenti: «È da tempo che cerco di mettere in evidenza il problema - racconta il settantanovenne Giampiero Atzori, abitanti in via Veneto - inizialmente la grana era legata all’avvento dei grossi centri commerciali. Con questi è aumentato l’afflusso delle persone e di conseguenza il transito dei veicoli, anche e soprattutto di quelli pesanti che riforniscono le attività. Questi ultimi dovrebbero avere una corsia preferenziale. La situazione si è aggravata con le persone che per via della chiusura del laboratorio analisi agli esterni, sono costrette a rivolgersi a quelli privati. Via Argentaria, Veneto, Genova, Torino e Venezia, sono diventate un inferno di ingorghi, di smog e d’inquinamento acustico. Dovrebbero restituire a via Genova il doppio senso di marcia totale e risolvere l’assenza dei parcheggi, perché con questo caos non se ne trovano più».

Un quadrilatero che negli ultimi due anni ha registrato un esponenziale percentuale d’afflusso veicolare non ipotizzabile fino all’avvento della pandemia e fino alla chiusura del laboratorio analisi dei presidi ospedalieri pubblici agli utenti esterni: «Perché in via Venezia è presente un centro medico privato - spiega Simone Saiu, consigliere comunale e capogruppo di FI che presenterà un’interpellanza in Consiglio comunale concernente il problema della viabilità cittadina - e ovviamente la circolazione si concentra in quella zona, creando notevoli problemi ai residenti. Chiederò di ripristinare il doppio senso di marcia anche nella parte alta di via Genova, con l’installazione di appositi dissuasori per ridurre la velocità. Sarebbe una soluzione atta a decongestionare la viabilità».

Pochi parcheggi, lunghe file e traffico in tilt. Non si tratta del classico problema delle code in centro, ma del nuovo punto nevralgico della circolazione veicolare della città, ovvero la zona fra via Genova, Veneto, Argentaria e Venezia.

Pochi parcheggi, lunghe file e traffico in tilt. Non si tratta del classico problema delle code in centro, ma del nuovo punto nevralgico della circolazione veicolare della città, ovvero la zona fra via Genova, Veneto, Argentaria e Venezia.

La novità

Un quadrilatero che negli ultimi due anni ha registrato un esponenziale percentuale d’afflusso veicolare non ipotizzabile fino all’avvento della pandemia e fino alla chiusura del laboratorio analisi dei presidi ospedalieri pubblici agli utenti esterni: «Perché in via Venezia è presente un centro medico privato - spiega Simone Saiu, consigliere comunale e capogruppo di FI che presenterà un’interpellanza in Consiglio comunale concernente il problema della viabilità cittadina - e ovviamente la circolazione si concentra in quella zona, creando notevoli problemi ai residenti. Chiederò di ripristinare il doppio senso di marcia anche nella parte alta di via Genova, con l’installazione di appositi dissuasori per ridurre la velocità. Sarebbe una soluzione atta a decongestionare la viabilità».

I laboratori

L’importante richiesta dei test per i tamponi antigenici e l’afflusso costante degli utenti costretti a rivolgersi ai centri medici privati per l’effettuazioni delle analisi, hanno trasformato le strade di un quartiere quasi periferico, in una bolgia quotidiana di vetture e i disagi per gli automobilisti sono paragonabili a quelli dei residenti: «È da tempo che cerco di mettere in evidenza il problema - racconta il settantanovenne Giampiero Atzori, abitanti in via Veneto - inizialmente la grana era legata all’avvento dei grossi centri commerciali. Con questi è aumentato l’afflusso delle persone e di conseguenza il transito dei veicoli, anche e soprattutto di quelli pesanti che riforniscono le attività. Questi ultimi dovrebbero avere una corsia preferenziale. La situazione si è aggravata con le persone che per via della chiusura del laboratorio analisi agli esterni, sono costrette a rivolgersi a quelli privati. Via Argentaria, Veneto, Genova, Torino e Venezia, sono diventate un inferno di ingorghi, di smog e d’inquinamento acustico. Dovrebbero restituire a via Genova il doppio senso di marcia totale e risolvere l’assenza dei parcheggi, perché con questo caos non se ne trovano più».

I parcheggi

Un problema, quello della mancanza di parcheggi, comune anche alla zona di via Gramsci: <Dove le macchine in doppia fila impediscono a volte anche di poter scaricare la spesa - rivela Giuseppe Ariu, residente della via in questione - risalendo da via Diaz s’incontrano difficoltà anche nella svolta e sono legate alla presenza delle auto in sosta in ogni dove». Intanto l’assessore alla Viabilità Francesco Melis, anticipa l’intento di un progetto capace di alleviare i disagi dovuti all’incremento del traffico nella zona di via Argentaria: «Stiamo pensando di ripristinare il doppio senso di marcia in via Venezia e l’intento di applicarlo anche in via Genova è al momento in stand by, perché comporterebbe la rimozione di una striscia di parcheggi, di certo in quest’ultima si pensa di ricorrere ai dissuasori».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata