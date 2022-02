Traffico in tilt in via Costituente 

Ripartono i lavori per la nuova rotonda di via Costituente e il traffico va in tilt. Dopo i disagi causati dalla chiusura di un segmento della ss126 dove verrà (entro il 27 febbraio, promette Anas) posato un ponte ciclopedonale del cammino di Santa Barbara, da ieri gli automobilisti di Carbonia sono chiamati a una nuova prova di sopportazione: arriva da una zona nevralgica della città, cioè il restringimento provocato dalla costruzione del rondò fra via Costituente, via dello Sport e la bretella della lottizzazione Rucci e della Casa della Domotica.

L’attesa

Dopo una decina di giorni di sospensione delle attività, necessaria per spostare cavi, rimuovere impianti e ricevere materiali, ieri mattina la benna della gru ha sbancato il bitume nel cuore dell’incrocio. Il cantiere ha dunque occupato quasi l’intera sezione stradale lasciando spazio a una sola corsia dove si dovevano alternare quattro flussi di traffico. Ma di deviazioni e modifiche alla viabilità, benché ipotizzati ieri dal Comune tramite un comunicato, per ora non se ne parla. Si resta così, nonostante la stessa impresa, rivela il direttore di cantiere, Enrico Caplani, abbia «chiesto di interrompere la circolazione». Ci sono stati momenti ieri mattina negli orari di punta, per la presenza delle scuole e dei centri commerciali, in cui la presenza del cantiere in attività ha reso caotico il traffico. I veicoli dovevano percorrere l’unico risicato spazio disponibile per entrambi i sensi di marcia (in parte già limitati da un paio di giorni dall’imbiancatura delle strisce pedonali che obbligano allo slalom nel pezzo iniziale di via Costituente). Il passaggio degli autobus ogni tanto ieri metteva tutti d’accordo: c’era spazio solo per il loro transito.

Il sopralluogo

Della situazione si è voluta sincerare con un sopralluogo anche la commissione Lavori pubblici con Diego Fronterrè, Monica Atzori, Daniela Garau, Luca Arru, Pino Giganti, Antonio Caggiari, Sandro Mereu e Matteo Sestu. Ed è monitorata dall’assessore Stefano Mascia: «L’impresa ci aveva chiesto una chiusura totale dell’intersezione – spiega – ma al momento riteniamo di non procedere perché non ci sarebbero gli estremi: la valutazione è però in corso e se ci dovessimo accorgere che il disagio è insostenibile, allora adotteremo le contromisure ma stando attenti a non peggiorare la situazione». Viene ipotizzata pertanto una deviazione a destra verso via dello Sport per chi giunge dal tratto basso di via Costituente. Oppure, per chi giunge dal tratto alto, verso lo sterrato dello stadio ma proprio le condizioni del terreno frenano questa possibilità.