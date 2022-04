Traffico di Viagra e Cialis rubati 

Cialis, Viagra, Levitra e Sidenafil utili per le disfunzioni sessuali, ma anche prodotti veterinari, antidolorifici e altro materiale sanitario. Tra il 2016 e il 2017 dagli scaffali dell’Unifarm Sardegna di Sestu, uno dei principali distributori di farmaci dell’Isola, erano sparite centinaia di fiale e scatole contenenti quei medicinali, misuratori di pressione, sfigmomanometri digitali, siringhe, sieri riempitivi per un valore complessivo di migliaia di euro. I responsabili dei blitz erano stati scoperti dai carabinieri della stazione al comando del maresciallo Riccardo Pirali: 23 le persone accusate a vario titolo di reati quali associazione per delinquere, furto e ricettazione. Ora nove hanno patteggiato, due sono state prosciolte, altrettante assolte, quattro condannate, sei hanno goduto della messa alla prova.

Il dipendente dell’azienda

Gli imputati principali sono di Assemini: Simone Pelliccia e Silvia Deidda, 45 e 36 anni, moglie e marito, Efisio Carboni (39), Giacomo Mattana (34) e Patrizia Pili (31), sotto processo per il reato associativo (i primi due anche per il furto): Pelliccia secondo il pm Andrea Vacca, titolare dell’inchiesta (il sospetto era che molti farmaci finissero nei locali della movida), sfruttava il ruolo di dipendente della Unifarm per rubare «numerose confezioni» dei prodotti assieme alla moglie senza registrarne l’uscita, le nascondeva e poi le portava via alla fine del turno di lavoro per passarle ai complici che, a loro volta, ne vendevano il contenuto trattenendo una parte del ricavato.

Le decisioni

A Cagliari la gup Cristina Ornano ha accolto la richiesta di pena avanzata dagli avvocati Francesca Ferrai, Antonio Castello. Michele Ibba, Roberto Delogu, Marco Lisu e Daniela Corso e inflitto 3 anni e 4 mesi a Pelliccia, due anni a Deidda e Mattana, 2 anni e mezzo a Carboni, 2 anni e 10 mesi a Pili. Tutti gli altri rispondevano di ricettazione. Hanno patteggiato anche Massimo Littera di Assemini (8 mesi in continuazione con una sentenza del 2019 per una pena finale di 4 anni e 8 mesi), Pier Paolo Musio di Serrenti (un anno), Paolo Mattana di Burcei (un anno come proposto dal legale Cinzia Orgiana) e Francesco Pirastu di Assemini (un anno e 8 mesi). Sei hanno scelto il rito abbreviato: quattro, assistiti dagli avvocati Teresa Camoglio, Carmelino Fenudi, Daniela Corso e Mario Pisano, sono stati condannati a 2 anni e 2 mesi (Federico Mallus di Decimomannu), un anno e 8 mesi (Giancarlo Ledda di Assemini), un anno e mezzo (Mauro Mereu di Assemini), 8 mesi (Angelo Porcu di Decimomannu, il fatto è stato ritenuto di lieve entità); due (Alessandro Girau di Assemini e Consuelo Pusceddu di Cagliari), difesi dagli avvocati Antonio Gaia e Carmelino Fenudi, sono stati assolti. Altrettanti hanno optato per il rito ordinario (Daniele Piscini di Roma e Simone Deidda di Assemini) e sono stati prosciolti per insussistenza del fatto, come sollecitato dai difensori Antonio Castello e Roberto Pala. Gli ultimi sei tramite i legali Luca Pennisi, Patrizio Rovelli, Daniela Corso, Stefano Piras e Giulia Farci hanno ottenuto la messa alla prova: Matteo Vincis, Enrica Spina, Giovanni Farci e Maurizio Foddis di Assemini, Sergio Sarritzu di Sestu, Fernando Medas di Guasila.