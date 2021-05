Traffico di droga, in cella un 40enne 

C’è voluta una settimana per individuarlo e catturarlo. Un 40enne di Selargius, Francesco Porceddu, è stato fermato ieri dai carabinieri della “Squadra Catturandi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari. L’uomo è stato fermato e tratto in arresto in una strada di Cagliari. Era ricercato in esecuzione di un ordine per la carcerazione trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Ufficio Esecuzioni penali, dovendo scontare una condanna di sette anni, sette mesi e otto giorni di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti. Il reato è stato consumato a Porto Torres nel 2016, i primi arresti sono del 2019. Il giro di droga avrebbe riguardato anche altre persone tra Cagliari, Alghero e Sassari. Da qui la sentenza di condanna esecutiva. Dopo la notifica del provvedimento, l’uomo è stato accompagnato in caserma sempre a Cagliari e associato dai militari alla casa circondariale di Uta.

Lo spaccio

I fatti risalgono a cinque anni fa quando Francesco Porceddu fu accusato dello spaccio di droga durante una indagini nella zona di Porto Torres. Da qui la condanna che diventata definitiva, ha fatto scattare le ricerche. Ai carabinieri è stata sufficiente una settimana per rintracciare l’uomo, accompagnandolo in carcere per scontare la lunga pena. Intanto ieri nell’hinterland cagliaritano i carabinieri di Selargius, Monserrato e Quartu hanno effettuato una vasta operazione anticrimine coordinata dal capitano Gianni Russo, comandante del Nucleo operativo della compagnia di Quartu. Decine le persone fermate per accertamenti. In merito non sono trapelate indiscrezioni. Probabilmente i militari si sono mossi, con appostamenti e posti di blocco, soprattutto contro i raid incendiari su auto e contro esercizi commerciali. Fenomeno che per fortuna appare più contenuto dopo gli arresti operati fra marzo e aprile dagli stessi carabinieri della Compagnia di Quartu e degli agenti del Commissariato di Quartu.

In strada

È certo invece che altre pattuglie hanno effettuato anche altri controlli per il rispetto delle norme di sicurezza sanitaria anti Covid. Il blitz è scattato dopo le 23 ed è andato avanti sino alle cinque del mattino. Poche le persone in giro, tutte in auto. E tutte erano in possesso di regolare autorizzazione. Hanno insomma dimostrato di non essere in casa per motivi di lavoro. Qualcuno si sta recando in farmacia per la necessità di farmaci in casa, qualche altro a casa di anziani familiari che avevano sollecitato soccorso durante la notte. Tante piccole storie in un hinterland che finora ha rispettato le norme anti Covid imposte dalla legge.

