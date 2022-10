Traffico di droga, condannati 

La pena più pesante è stata inflitta a Giuseppe Innocenti, fonnese di 51 anni, condannato a otto anni di reclusione e 32 mila euro di multa. Cinque anni e 8 mesi con 5.333 euro di multa per Pietro Innocenti, 22 anni, e Raffaele Marceddu, trentaduenne di Fonni. Tutti e tre sono stati interdetti perpetuamente dai pubblici uffici. Otto mesi di reclusione e 1.376 euro di multa per Gaetano Robert Sortino di Mamoiada. Daniele Efisio Cherchi 21 anni, di Siniscola è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione e 1.267 euro di multa. Quattro mesi e 688 euro di multa per Samuele Gusai.

Quel nome in codice tanto ammiccante, Cicci Puppu, che serviva per richiedere la “neve” che da Fonni e dai monti della Barbagia arrivava sino alla Baronia e a Siniscola, non è servito ad ottenere uno sconto per la banda sgominata due anni fa dai carabinieri di Ottana: l’operazione aveva portato alla luce un giro di droga ed estorsioni tra il centro Sardegna e la costa. Pesanti le pene inflitte dal gup del Tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio: vanno da quattro mesi sino a otto anni di carcere.

Le pene

L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore di Nuoro Riccardo Belfiori, aveva portato alla luce un sodalizio che operava tra Siniscola, Fonni, Gavoi, Nuoro e Orani. Nel marzo del 2020, erano state emesse dieci misure cautelari. Ieri in sei hanno scelto di essere giudicati col rito abbreviato.

La pena più pesante è stata inflitta a Giuseppe Innocenti, fonnese di 51 anni, condannato a otto anni di reclusione e 32 mila euro di multa. Cinque anni e 8 mesi con 5.333 euro di multa per Pietro Innocenti, 22 anni, e Raffaele Marceddu, trentaduenne di Fonni. Tutti e tre sono stati interdetti perpetuamente dai pubblici uffici. Otto mesi di reclusione e 1.376 euro di multa per Gaetano Robert Sortino di Mamoiada. Daniele Efisio Cherchi 21 anni, di Siniscola è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione e 1.267 euro di multa. Quattro mesi e 688 euro di multa per Samuele Gusai.

Patteggiamento

Hanno scelto invece di patteggiare gli altri imputati: Pasquale Grecu, 35 anni, di Siniscola è stato condannato a 4 anni e 2.200 euro di multa. Applicazione della pena anche per Emiliano Marongiu, 45, e Andrea Miscera, 22, entrambi di Nuoro, condannati a 3 anni e seicento euro di multa. Mentre Christian Fucito, 25 anni di Siniscola, ha patteggiato una pena di cinque mesi e 10 giorni di reclusione e 1200 euro di multa. Ieri gli imputati erano difesi dagli avvocati Vanna Serra, Luisella Pirisi, Lorenzo Soro, Giuseppe Casu, Rinaldo Lai e Gianluca Sannio.

Assolto

Assolto per non aver commesso il fatto Giuseppe Cabras, 28 anni di Siniscola (difeso da Gianfranco Flore). Era accusato di detenzione di un’arma clandestina: contro di lui una foto in un telefonino in cui aveva un fucile in braccio.

