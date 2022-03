Tradizione e innovazione, ecco il calzolaio 2.0 

A volte è una questione affettiva: a quelle scarpe, seppur consunte, non si vuole rinunciare perché evocano ricordi e hanno una storia. E poi di questi tempi meglio buttare il meno possibile. Ma non si pensi che il lavoro si riduca a un tacco da cambiare, una cintura da restringere o uno stivale da risuolare. Il più delle volte serve estro creativo. Il tanto che occorre a ridare una seconda vita e una nuova immagine a décolleté fuori moda, sneakers rovinate o scarponi da trekking. Perché i clienti di oggi sono molto esigenti.

A volte è una questione affettiva: a quelle scarpe, seppur consunte, non si vuole rinunciare perché evocano ricordi e hanno una storia. E poi di questi tempi meglio buttare il meno possibile. Ma non si pensi che il lavoro si riduca a un tacco da cambiare, una cintura da restringere o uno stivale da risuolare. Il più delle volte serve estro creativo. Il tanto che occorre a ridare una seconda vita e una nuova immagine a décolleté fuori moda, sneakers rovinate o scarponi da trekking. Perché i clienti di oggi sono molto esigenti.

Tre generazioni

Lo sa bene Simone Usai, titolare della calzoleria “Fixar”, aperta nel 1946 dal nonno, Saverio, e poi portata avanti dal padre, Giuseppe, che da pensionato continua a dare una mano. «Sono molto più attenti quando vengono da noi che quando acquistano in negozio - racconta - una volta un cliente si è accorto di aver comprato un paio di scarpe di numero uno diverso dall'altro solo quando è venuto a ritirarle dopo una riparazione», confida il giovane calzolaio.

Profumo di storia

È un locale che profuma di storia, quello a due passi dalla chiesa di San Bartolomeo, ai piedi dell'omonimo viale che sfocia nel panorama mozzafiato di Calamosca. Ma nella bottega, tappezzata

all'ingresso dai poster del Cagliari calcio, l'arte tramandata dalle vecchie generazioni si sposa al moderno. Ci sono i macchinari che agevolano e perfezionano il lavoro dell'uomo («ma senza sostituirlo giacché il mestiere è totalmente artigianale», precisa), uno spazio è dedicato a lavaggi e colorazioni, tutto è caricato al computer e ogni articolo ha un codice a barre che corrisponde ai dati del cliente.

Calzolai del futuro

«Sbaglia chi pensa che in questo lavoro ci si possa improvvisare», tiene a precisare Simone Usai, che presiede l'Associazione calzolai italiani e il sindacato “Calzolai 2.0”. «Cerchiamo di promuovere la formazione, il confronto e la condivisione di esperienze tra colleghi: tutto ciò è fondamentale per fare in modo che la qualità del nostro lavoro sia alta e adeguata alle aspettative della clientela».

Esigenze sempre più alte, che richiedono un lavoro al passo con i tempi. Perché se in passato i clienti erano soprattutto i militari di leva, oggi a fare tappa nella calzoleria di piazza San Bartolomeo (che nel data base ha 6 mila clienti registrati) sono giovani e adulti, uomini e donne con le richieste più disparate.

Tanti giovani

«Le nuove generazioni chiedono soprattutto il lavaggio delle sneakers, che devono essere sempre perfette. Le richieste di riparazioni arrivano, in prevalenza, dai quarantenni in su. Poi c'è chi desidera personalizzare una scarpa a cui tiene particolarmente e, in quel caso, il risultato è una vera e propria trasformazione». Vezzo, questo, soprattutto femminile. Tipo: una

scarpa con il plateau si rinnova diventando una delicata décolleté. O, ancora: una sneaker già alta lo diventa ancor di più aggiungendo una suola in gomma supplementare, identica a quella di una griffe di tendenza. Non mancano gli appassionati di sport: scarponi da trekking e arrampicata, stivali da equitazione che costano un occhio meritano di essere riparati anziché messi da parte ai primi segni del tempo.

Solidarietà

E quando proprio non si vuole più tenere uno o più paia di scarpe, c'è un'altra alternativa: donarle a chi ha bisogno. Non a caso l'Associazione calzolai italiani organizza il Progetto Pollicino che ha permesso di raccogliere, in Sardegna, 450 paia di scarpe. La consegna alla Croce Rossa avverrà questa mattina, alle 10, proprio in piazza San Bartolomeo.

