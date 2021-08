«Tradito dai vecchi compagni di viaggio» 

«Dall’inizio mi sono sentito tradito dai compagni di viaggio che non hanno fatto altro che mettermi in difficoltà, ora chiedo onestà per i quartuccesi». Due anni dopo la revoca della delega di assessore alle attività produttive, arrivata nell’ottobre 2019, Franco Paderi decide finalmente di togliersi i sassolini dalle scarpe e attacca l’attuale maggioranza che sostiene Pietro Pisu, in cui pure è rimasto da “dissidente”.

Perché ha deciso di parlare dopo quasi due anni?

«La sentenza del Tar, che ha reintegrato la presidente del Consiglio, ha messo in evidenza qual è il problema della coalizione “Impegno e rinnovamento”. L’impegno non viene messo in discussione, il rinnovamento assolutamente sì. Ciò che è successo a Rita Ambu in Consiglio, è successo anche a me in Giunta. Lei ha potuto fare il ricorso, io da assessore, trattandosi di una delega fiduciaria, ho dovuto subire attacchi personali e scelte discutibili».

Atteggiamenti che sono andati oltre la politica?

«Certe prepotenze e affermazioni sono scese sul personale, ma anche dal punto di vista politico ci sono stati ostruzionismi e ostracismi nei confronti del mio ruolo di assessore e delle mie proposte, che venivano sistematicamente bocciate perché non gradite a diversi componenti della Giunta».

Però resta in maggioranza, perché?

«Sono uno dei quattro fondatori del gruppo “Impegno e rinnovamento” che ha vinto le elezioni nel 2017 e ha scelto come rappresentante di tutta la coalizione il sindaco Pietro Pisu. Come co-fondatore di una lista che si è presentata alle elezioni non posso e non voglio andare via dalla maggioranza, perché è un progetto al quale ho creduto e che ora è stato tradito. Non ho bisogno di visibilità, io mi sono solo messo a disposizione dei miei concittadini».

In Consiglio parla spesso di “gestione sbagliata e individuale”, ci spiega meglio?

«La cosa pubblica e il bilancio comunale devono essere gestiti nell’interesse della collettività, i benefici devono essere per tutti i cittadini e non solo per alcuni».

I suoi rapporti col vicesindaco Tonino Meloni?

«Con lui non si può avere un punto di vista differente, perché non tollera un confronto».

Cosa manca oggi a questa maggioranza?

«Dall’inizio della legislatura diversi componenti della coalizione si sono allontanati, si è sfaldato il gruppo che ha vinto le elezioni. Cinque su dodici hanno avuto dei problemi. Problemi che continuano, così come ha evidenziato anche il Tar. Questo gruppo non è mai partito unito se non durante la campagna elettorale. Vinte le elezioni si sono prese altre direzioni, per esempio scegliendo di far entrare componenti di altre coalizioni garantendosi così i numeri in Consiglio».

Cosa rimprovera al sindaco?

«Nei miei confronti non è stato garantista. Il 26 luglio 2019, durante una riunione di Giunta, gli fu chiesto di fare una scelta perché non ero più gradito. Il risultato lo abbiamo visto, spesso ha atteggiamenti controversi che precludono la democrazia di cui dovrebbe essere garante».

Sembra ci sia già aria di campagna elettorale, sta pensando alle prossime elezioni?

«Non nego che mi piace mettermi a disposizione della collettività. Siamo già in campagna elettorale, ci sono state diverse riunioni dove non tutti i membri della stessa maggioranza sono stati invitati e si dimostra che non si riesce a collaborare nell’interesse comune».

