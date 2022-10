«Tradito da una maggioranza poco coesa» 

«Due settimane fa, nel momento in cui ho convocato l’ultimo Consiglio comunale che si sarebbe dovuto tenere il 20 ottobre. Uno dei due gruppi da tre che si erano formati all’interno della maggioranza mi ha detto che non si sarebbe presentato in Aula. Senza di loro sarebbero mancati i numeri. Allora ho chiesto se erano disponibili a formalizzare per iscritto le dimissioni».

Dopo le dimissioni ha preferito restare in silenzio per qualche giorno «anche perché non volevo rischiare di parlare a sproposito». Di certo Gianluca Dessì, sindaco dal 20 maggio del 2014 allo scorso 10 ottobre, non ci sta a passare per uno che è scappato. La decisione di porre fine alla legislatura è stata maturata da lui e da altri sette consiglieri «con senso di responsabilità e in ogni caso lascio un paese in ottimo stato di salute».

Dopo le dimissioni ha preferito restare in silenzio per qualche giorno «anche perché non volevo rischiare di parlare a sproposito». Di certo Gianluca Dessì, sindaco dal 20 maggio del 2014 allo scorso 10 ottobre, non ci sta a passare per uno che è scappato. La decisione di porre fine alla legislatura è stata maturata da lui e da altri sette consiglieri «con senso di responsabilità e in ogni caso lascio un paese in ottimo stato di salute».

Ha sbagliato a ritirare le dimissioni lo scorso marzo?

«Sì, col senno di poi».

Quando lei e gli altri sette consiglieri avete deciso di porre fine alla legislatura?

«Due settimane fa, nel momento in cui ho convocato l’ultimo Consiglio comunale che si sarebbe dovuto tenere il 20 ottobre. Uno dei due gruppi da tre che si erano formati all’interno della maggioranza mi ha detto che non si sarebbe presentato in Aula. Senza di loro sarebbero mancati i numeri. Allora ho chiesto se erano disponibili a formalizzare per iscritto le dimissioni».

Nel video di commiato ai cittadini dopo le dimissioni ha parlato della necessità di gente buona e seria ancor prima che capace. Cosa voleva intendere?

«Che Villasimius ha bisogno di persone disposte a sacrificarsi 24 ore su 24. Non si può minimamente pensare ad un sindaco che manca quando vuole. E poi servono amministratori di indole buona, con un cuore generoso».

Ha citato Angelo Frau e Marco Cardia.

«Sono gli unici consiglieri che hanno mantenuto fede al progetto di Villasimius Unita, che sono stati sempre al mio fianco. Un grazie sincero».

Tre consiglieri di maggioranza, Fadda, Marci e Lallai, non hanno firmato le dimissioni. Erano contro di lei?

«No, semplicemente credevano di poter andare avanti. Ma loro erano in tre e non in sette, numero quest’ultimo decisivo per poter iniziare una seduta consiliare».

Carlo Fadda dice che i numeri alla fine c’erano perché le dimissioni sono state firmate da otto consiglieri.

«Fadda omette di dire che due degli otto sono consiglieri di minoranza. Non potevo rivolgermi alla minoranza per andare avanti, la popolazione nel 2019 aveva votato in massa per questa maggioranza».

Fadda dice che sosterrà il vicesindaco Maurizio Marci come candidato.

«Fa bene, io in questi anni ho lavorato in tal senso. Hanno formato un gruppo consiliare forte e saranno certamente in grado di formare un gruppo che si possa presentare alle elezioni serenamente».

A marzo si disse preoccupato per i veleni che sarebbero potuti emergere in campagna elettorale. Lo è ancora?

«No, adesso c’è tutto il tempo per far calmare gli animi e per una campagna elettorale serena. Prima ci sarebbe stato un solo mese di tempo».

Ha fatto degli errori in questi tre anni?

«Uno, a monte. La formazione di questa squadra che non si è dimostrata affiatata. Per il resto credo di aver amministrato nel migliore dei modi se consideriamo le mille emergenze, pandemia compresa».

Tore Sanna dice che lei è scappato.

«Non accetto la morale da Tore Sanna. Io ho sempre portato rispetto per tutti i consiglieri. Lui ha sempre usato termini offensivi nei miei confronti. Sarà la storia poi a far emergere la verità».

Dunque su Villasimius non incombe il disastro?

«Non scherziamo. Il commissario con la variazione di bilancio potrà trovare subito 1,5 milioni di euro da spendere».

Qual è il suo stato d’animo?

«Sono sereno».

Dopo le dimissioni chi le è stato più vicino?

«La famiglia, senza dubbio. E il partito di cui faccio parte, Fratelli D’Italia. Ma anche tante altre persone».

Tore Sanna ha detto che non si ricandiderà.

(risata)

Lei si ricandiderà?

«Al momento non mi interessa. Tornerò a lavorare nell’azienda di famiglia con i miei fratelli».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata