Traditi dall’odore di marijuana 

A insospettire i carabinieri il forte odore di marijuana che sarebbe stato segnalato nella zona. Così, da un semplice controllo, sarebbe scattato l’arresto, domenica, di Giuseppe Olla, 31 anni, e Armando Deias, 57 anni di Sinnai. Al termine di una perquisizione-lampo effettuata nelle loro abitazioni, alla periferia della cittadina, i militari della stazione li hanno arrestati con l’accusa di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente: a conti fatti, tra piante messe ad essiccare e altre trovate in un vicino campo, i carabinieri hanno sequestrato circa due chili e mezzo di marijuana.

La convalida

Ieri mattina entrambi sono comparsi davanti alla giudice Antonella Useli Bacchitta, difesi dall’avvocato Piergiorgio Statzu. Giuseppe Olla ha patteggiato un anno e otto mesi con la condizionale mentre Armando Deias ha ottenuto il giudizio abbreviato e sarà processato il 16 dicembre. Nel corso dell’udienza di convalida entrambi gli imputati hanno risposto alle domande del giudice: il più giovane si è assunto interamente la responsabilità di aver messo in piedi la piccola coltivazione per uso personale. Poche piante ma più di quelle che le Sezioni unite della Cassazione hanno indicato come coltivazione domestica.

L’operazione

Il blitz è stato messo a segno dai marescialli Stefano Locci e Diego Maffei, coordinati dai capitano Gianni Russo. Nei giorni scorsi i militari della stazione cittadina, girando in pattuglia per le vie di Sinnai, avevano sentito il fortissimo odore della marijuana e avevano circoscritto l’area da cui poteva arrivare. Alla fine è stata individuata un'abitazione di Deias, appena fuori città, che le successive indagini hanno chiarito essere nella disponibilità di Giuseppe Olla. E domenica gli investigatori hanno suonato al campanello, comprendendo subito che l’odore delle foglie in essiccazione proveniva proprio dal piano rialzato dell’abitazione. Nel corso della perquisizione, in un cestello di una lavatrice, è stato trovato un barattolo di vetro contenente della marijuana, mentre altre tre piante sono state trovate in fase di essiccazione e altrettante, alte circa 2 metri e mezzo, piantate in un terreno poco distante. Il pm Andrea Massidda ha così ordinato l’arresto ai domiciliari. Terminata l’udienza, entrambi sono stati scarcerati: uno accollandosi le responsabilità e patteggiando, l’altro aspetterà il processo.