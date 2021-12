«Traditi da Air Italy e dalla politica» 

«Capitano. Ma per fortuna c’è lo sport, la famiglia, una donna speciale: mia moglie. Un giorno ero talmente giù che non avevo voglia neppure di alzarmi. Avevamo appena preso un mutuo per un piccolo appezzamento di terreno accanto alla casa. Le ho detto, e ora come facciamo? E lei: “ti immagini che fortuna abbiamo avuto a ottenerlo? Ora non ce l’avrebbero dato”. Licia è incredibile».

«Mi sento come uno studente che ha fatto sempre bene i compiti, ma alla fine è stato bocciato perché il professore ha cambiato programma»: come Gianni Mei altri 600 lavoratori sardi di Air Italy, 1322 in tutto, tra pochi giorni (salvo miracoli dell’ultim’ora) saranno bocciati . Niente più cassa integrazione, la liquidazione della società è in bonis ma non per loro. Gianni Mei, 57 anni, 35 da dipendente di quella che fu Alisarda, alla vigilia di Natale è come tutti i giorni sulla pista della cittadella sportiva del parco Fausto Noce di Olbia, in quella parte di vita rimasta uguale. Prende i tempi dei suoi ragazzi, in prima linea i figli Salvatore e Francesco (24 e 19 anni), atleti di spicco del mezzofondo sardo, Ginevra, 17 anni, e Maria la piccola di casa. «L’Atletica Olbia – dice – è la mia salvezza, un impegno che mi dà la forza di alzarmi la mattina».

È un Natale diverso?

«Sono cattolico e praticante, il Natale in me suscita sempre un bellissimo sentimento. Abbiamo la salute che è la cosa più importante, ma non è facile. Ho 57 anni, chi ti assume? Mi sto guardando intorno, ma non c’è nulla e a casa c’è un mutuo da pagare. Ci hanno tolto il futuro».

Momenti di sconforto?

«Capitano. Ma per fortuna c’è lo sport, la famiglia, una donna speciale: mia moglie. Un giorno ero talmente giù che non avevo voglia neppure di alzarmi. Avevamo appena preso un mutuo per un piccolo appezzamento di terreno accanto alla casa. Le ho detto, e ora come facciamo? E lei: “ti immagini che fortuna abbiamo avuto a ottenerlo? Ora non ce l’avrebbero dato”. Licia è incredibile».

Cosa significava nel 1986 essere assunti da Alisarda?

«Avere davanti un futuro certo e una bella strada da percorrere. Essere dentro un’azienda che tutelava il lavoro e i diritti, che consentiva una crescita individuale e culturale. Se mi si passa il brutto termine, significava sistemarsi».

E poi cosa è cambiato?

«Tutto. Ad un certo punto non eri più una persona ma un numero. Nell’Alisarda di Trivi sapevano tutto di te. Quando c’è stato il trasferimento della sala operativa a Malpensa sono stato convocato da una giovane funzionaria che della mia storia non sapeva nulla. Ero quello che si definisce un’aziendalista convinto, diffidente verso gli scioperi. E invece ci avevano visto giusto i miei colleghi, quelli più sindacalizzati. Loro avevano capito che stavamo andando verso il baratro e che questa compagnia non interessava più a nessuno. E questo prima ancora che arrivasse il Qatar, se mentre tutti arrivano in Sardegna tu molli le rotte storiche c’è qualcosa che non va. L’Aga Khan ha salvato più volte l’azienda, è quello che l’ha creata ma è ovvio che Akfed non fosse più interessata. Puoi sbagliare un amministratore delegato, non cinque o sei di fila».

Vi sentiti traditi?

«Sì, dalla politica a tutti i livelli. Quella locale che non si è resa conto di cosa stavamo perdendo, avrebbe dovuto alzare le barricate. Quella regionale che aveva in mano un patrimonio di professionalità di livello altissimo, in grado di far funzionare una compagnia aerea. Bastava qualche aereo in leasing per volare ancora».

