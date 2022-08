«Tradita l’agenda Draghi» 

Meglio perdere che perdersi, disse tanti anni fa Arturo Parisi per ammonire il suo campo politico dal pericolo di snaturarsi per un calcolo di breve respiro. All’epoca era in gioco la sorte del governo Prodi, di cui il professore sassarese era uno degli artefici: anzi, uno dei fondatori del centrosinistra moderno, chiamato Ulivo. È passato tanto tempo ma il punto è sempre lo stesso: per inseguire qualche accordo elettorale, il Pd rischia di presentarsi agli elettori con una linea confusa. Nelle ore successive allo strappo di Calenda, il pensiero di Parisi non si sofferma tanto sul rammarico per l’alleato perduto, quanto sulla sensazione di aver annacquato la proposta politica dei Dem: «Avremmo dovuto unire le forze che si riconoscevano nell’agenda Draghi», dice, «e solo quelle».

Cosa pensa dello spettacolo fornito dal centrosinistra (o come lo si voglia chiamare) sulle alleanze?

«Verrebbe da dire che non possiamo che migliorare. Almeno a stare ai giornali di ieri e alle troppe foto, ognuna con Letta, in mancanza di una foto con tutti. Come rappresentare in una sola foto, parimenti festanti, quanti si sono spesi fino alla fine in difesa di Draghi, e altri, come Bonelli e Fratoianni, che invece rivendicano orgogliosamente di essersi contrapposti a Draghi fin dall’inizio?»

Letta avrebbe dovuto rinunciare alla sinistra e privilegiare l’intesa con Calenda?

«La verità è che che nel fronte contrapposto alla destra, come ha ribadito Letta, coesistono due distinte alleanze che hanno in comune solo il Pd. Un’alleanza pensata solo per le elezioni, e una nitidamente politica che ambisce al governo. Due alleanze figlie di una scelta del Pd, a prescindere dalla presenza o assenza di Calenda».