Tracima la diga di Is Barroccus 

Nella mattinata di ieri il sindaco di Isili Luca Pilia ha dovuto emettere l'ordinanza per la chiusura della strada a monte della diga sul riu Flumini Mannu coperta del tutto dall'acqua. Allarme sul tratto di strada della statale 128 tra Isili e Nurallao di fronte alla chiesetta campestre della Madonna della Strada: la carreggiata è diventata un fiume in piena creando non poche difficoltà agli automobilisti che hanno avvisato la sindaca di Nurallao Rita Aida Porru. «Sono andata a verificare di persona», ha detto la prima cittadina, «per fortuna quando sono arrivata c'erano già gli operai dell'Anas al lavoro, per liberare la strada hanno dovuto rimuovere foglie e pietre».

Nessuna tregua, continua a piovere nel Sarcidano ormai da quasi due settimane. Lunedì mattina una forte nevicata ha contribuito ad aumentare il volume dell'acqua che ormai sta invadendo tutto. Strade allagate, campi che sembrano risaie, zampilli che escono dalle rocce. Ieri mattina la diga di Is Barrocus ha cominciato a tracimare. Una frana sulla ferrovia nel bivio di Genniau ha bloccato il traffico ferroviario.

La diga

I detriti trasportati dalla violenza dell'acqua ne hanno impedito il deflusso regolare per questo la quantità in eccesso ha saltato i banchettoni, è fuoriuscita dalle cunette formando un fiume.

Nubifragio

Le piogge abbondanti in un periodo dell'anno del tutto anomalo stanno creando preoccupazione soprattutto tra agricoltori e allevatori. «I campi sono troppo allagati», ha detto il sindaco di Escolca, Eugenio Lai, «ci sono ritardi nella semina dei cereali e delle foraggere, alcune strade rurali sono danneggiate». Si attende che smetta di piovere e che il terreno abbia il tempo di drenare l'acqua in eccesso, solo dopo potranno entrare i mezzi agricoli per la preparazione della terra e poi della semina. «Se continua è un forte danno per la nostra economia» ha spiegato Lai, «ci sono tanti produttori di grano e cereali».

Ha perlustrato per tutto il giorno per le campagne il vice sindaco di Gergei Olindo Carta per capire la situazione: «È ancora presto, ma anche se smettesse di piovere adesso siamo in ritardo per la semina, in certi terreni non si potrà più entrare, inoltre non abbiamo potuto preparare la terra e così non riesce ad assorbire l'acqua, novembre non è il tempo delle piogge e questo è un danno». E le previsioni meteo preoccupano.

