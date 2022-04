Traballa la candidatura di Lutzu 

L’ipotesi Lutzu non decolla, ma neppure precipita. Il centrodestra oristanese non riesce a superare l’impasse: sull’unico nome ufficialmente in campo, quello del sindaco uscente proposto da Fratelli d’Italia, la condivisione non c’è, ma gli otto partiti che compongono la coalizione si sono presi un altro weekend di tempo per ragionare.

Il tavolo

Ieri nuovo vertice fiume nella sede di via De Castro, con la discussione arenata sulla possibilità di affidare all’attuale primo cittadino il compito di riottenere la fiducia degli elettori dopo cinque anni di governo. Da una parte Udc, Partito Sardo d’Azione, Sardegna 20Venti e Popolari Europei che tengono il freno a mano tirato; dall’altra Riformatori e Forza Italia che sarebbero anche pronti a sostenere il Lutzu-bis, ma in assenza di condivisione hanno già pronto ciascuno il proprio asso nella manica. Il consigliere regionale azzurro Emanuele Cera ha già dichiarato che «qualora ve ne fosse bisogno, non avrebbe difficoltà a proporre un nome». In cima alla lista c’è quello di Luca Faedda, consigliere comunale fedele al partito anche in periodo di migrazioni di massa. I Riformatori, seppure non si siano mai sbilanciati ufficialmente, potrebbero avanzare l’ipotesi Massimiliano Sanna che, secondo voci di corridoio, godrebbe delle simpatie della Lega. Proprio quest’ultima ha chiesto qualche ora di riflessione in più prima di pronunciarsi sulla proposta di Fratelli D’Italia. Nella migliore delle ipotesi, insomma, si verificherebbe una situazione di parità tra favorevoli e contrari. Al tavolo stavolta c’erano tutti: il coordinatore provinciale dei Riformatori Andrea Santucciu con Mauro Solinas; per Fratelli d’Italia Francesco Mura, Peppi Puddu e Carlo Cerrone; Emanuele Cera e Luca Faedda, bollino Forza Italia; Lucia Scanu e Michele Piredda per l’Udc; l’assessora regionale all’Industria Anita Pili per Sardegna 20Venti; i sardisti Simone Prevete, Angelo Angioi e Filippo Becciu e Lino Cordella per i Popolari Europei, fermi sull’intenzione di proporre la candidatura della dirigente Asl Maria Valentina Marras. «Faremo tutto il possibile per arrivare ad un nome condiviso» aveva dichiarato poco prima del vertice il leader del partito Attilio Dedoni.

Il giorno di Sanna

Intanto sul fronte opposto la campagna elettorale procede spedita: questa mattina il candidato sindaco del Centrosinistra Efisio Sanna presenta ufficialmente la sua coalizione composta da Pd, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Socialisti e la civica Oristano Democratica e Possibile.