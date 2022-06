«Tra Ponti e Farci, mai una lite»  

«Speranza era serena, erano una coppia innamorata. Non ci siamo mai accorti di litigi o di screzi tra di loro»: i testimoni della difesa iniziano a parlare in aula nel processo per il femminicidio Ponti e arrivano le prime versioni alternative a quelle raccolte dalla Procura.

Ha parlato anche un teste chiave delle indagini, il pizzaiolo sudamericano Cabrera Rodriguez, il giovane che lavorava ad Alghero nel locale del presunto assassino, Massiliano Farci. Rodriguez (figura fondamentale nella ricostruzione della Procura di Sassari) ha escluso di avere assistito a litigi tra Speranza Ponti e il compagno. Così come lo hanno escluso il proprietario dell’immobile dove era stata aperta la pizzeria di Farci e un altro commerciante che lavora poco lontano. Tutti, rispondendo alla domande del pm Angelo Beccu e soprattutto del difensore di Farci, l’avvocato Daniele Solinas, hanno escluso che Speranza Ponti, nel periodo precedente alla morte, fosse turbata, scossa, a tal punto di mostrare un allarmante dimagrimento.

La sim in Venezuela

In realtà la deposizione del pizzaiolo venezuelano di Farci è stata assolutamente singolare, perché Rodriguez, da una parte ha escluso categoricamente che la relazione tra Farci e la compagna fosse finita (smentendo altri testi della Procura) dall’altra ha confermato delle circostanze pesantissime per Farci. L’avvocato difensore, Daniele Solinas, ha contestato incongruenze e aspetti contraddittori nella deposizione del venezuelano, che è stato l’ultimo a vedere Speranza viva. Il sudamericano ha raccontato che Farci gli disse di voler allontanare i sospetti da lui. Si parla della metà di dicembre del 2019, quando Speranza Ponti non è più in vita e i suoi poveri resti sono già in aperta campagna, nascosti in un cespuglio. Il teste ha detto anche che Farci gli chiese di modificare dei video dove compariva Speranza Ponti, in modo che venisse sovrapposto un audio con voci e commenti di una partita di calcio spagnola. Cosa che il pizzaiolo non fece, ma Farci gli parlò anche dell’invio della sim della vittima in Venezuela, in modo che, una volta riattivata, fosse confermata la circostanza della partenza della donna per il Sudamerica. L’avvocato Solinas ha chiesto al teste come mai, davanti a tutte queste richieste, che avrebbero fatto insospettire chiunque, non avvisò subito le forze dell’ordine. Il sudamericano ha risposto: «Non ho dato importanza alla cosa». Una affermazione che non ha convinto la difesa.

L’ex marito della vittima