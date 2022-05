«Tra pochi giorni mia moglie invalida morirà di fame» 

E il marito, che si prende cura di lei amorevolmente, non sa più come fare: «I problemi con la consegna dei deflussori sono cominciati a marzo», racconta: «Un giorno ne sono arrivati sette; il 13 aprile, giorno in cui era prevista una consegna, non è arrivato nulla e due giorni dopo ce ne sono stati consegnati 10 anziché 32 come previsto dal piano terapeutico. Attualmente sto usando deflussori che provvedo a lavare io, in quanto quelli consegnati il 15 aprile li ho esauriti in dieci giorni. È pericoloso perché possono insorgere infezioni, visto che il lavaggio non viene eseguito, purtroppo, in maniera sterile».

Negli ultimi mesi la situazione è peggiorata e le è stata praticata una tracheostomia. Poi, a causa di una grave disfagia (difficoltà a deglutire), dal 3 al 7 febbraio di quest’anno è stata ricoverata al Policlinico di Monserrato per un intervento di "gastrostomia endoscopica percutanea” (peg): in parole povere, le è stato inserito un sondino che collega lo stomaco all’esterno tramite un’apertura sull’addome. A questo tubicino vengono collegate le sacche, una contenente cibo e l’altra acqua, che vengono riempite tramite i deflussori (uno strumento composto da un tubo che permette la somministrazione al paziente). Senza questi, la sua vita è appesa a un filo.

«Alla farmacia territoriale dell’azienda sanitaria di Cagliari non stanno arrivando i dispositivi necessari per alimentare mia moglie. Fra tre giorni non avrà più cibo». C’è disperazione nella voce di Sandro Giannino, 78enne marito di Anna Maria Pes, una donna di 75 anni alla quale nove anni fa è stata diagnosticata l’atrofia multisistemica, malattia progressiva che rende i muscoli rigidi e causa problemi con il movimento, perdita di coordinazione e altri sintomi.

La situazione

L’impegno

Le difficoltà

Giannino fa ciò che può. A suo avviso, la farmacia territoriale «sapeva quello che le serve ogni mese; invece, a un mio conoscente che è andato a chiedere spiegazioni, hanno risposto dicendo che loro non possono fare ordini prima che finiscano le scorte. Il giorno stesso dell’intervento di posizionamento della “peg", ho presentato all’Ufficio assistenza protesica di Decimomannu il piano terapeutico dove sono elencati tutti i presidi medici necessari mensilmente per l’assistenza domiciliare. Questo piano è stato a sua volta inviato dagli uffici Asl di Decimomannu alla farmacia territoriale della Fiera, affinché mensilmente, come per legge, quest’ultima si impegnasse a consegnare a mia moglie questi presidi». Perciò, prosegue Giannino, «già dal 5 febbraio la farmacia era al corrente della situazione. Mi sarei aspettato che si approvvigionasse dei materiali in modo da non lasciarla scoperta».

La tenacia

Sono infiniti i solleciti che Giannino ha inviato fino a oggi: «Alla farmacia, all’azienda sanitaria, ma nessuno mi ha mai risposto», dice con tanta amarezza ed esasperazione. Nelle ultime settimane, infatti, le condizioni di salute di sua moglie Anna Maria sono ulteriormente peggiorate: è sopraggiunta persino una polmonite (che ovviamente in questo caso non ha nulla a che vedere con il Covid). «Ritengo che quello degli addetti della farmacia territoriale sia un comportamento che di umano ha veramente poco», sbotta. Le sue sono le parole di una persona che non vede una soluzione all’orizzonte e teme che le conseguenze dei ritardi nella consegna dei presidi medici possano essere drammatiche.

