«Tra bellezza, scempio e bruttezza» Dal “non finito sardo” a Caravaggio 

Sgarbi scrittore. Sgarbi polemista televisivo. Sgarbi critico d’arte. Sgarbi politico. Sgarbi… e basta. Vittorio Sgarbi è uomo dalle mille sfaccettature. Con un legame speciale con la Sardegna, della quale ha studiato chiese romaniche e scoperto artisti come Brancaleone da Romana. Sempre a rincorrere cose da fare, vedere, dire. E molte cose ribadirà nel doppio appuntamento sardo di domani, a Poggio dei Pini (alle 19.30), e di martedì 31 a Cagliari (alle 20) in piazza Amedeo Nazzari; conduce entrambe le serate la giornalista Manuela Salis.

Il punto di partenza di questi due incontri è Caravaggio e la bellezza, e in particolare il nuovo saggio, pubblicato per La Nave di Teseo, dal titolo “Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi”.

Sgarbi, partiamo dal titolo del primo incontro: come si arriva al “viadotto di rara bruttezza di Poggio dei Pini” partendo, appunto, da Caravaggio?

«Non ne ho idea, ancora. Qualcuno ha organizzato la presentazione del libro, ma poiché io sono Sgarbi devo per forza occuparmi anche di questioni che ho affrontato in tutta la vita: la difesa dei luoghi dalla burocrazia o dalla incapacità. Di sicuro c’è un lento declino del gusto. Tanto che nei giorni scorsi ho gridato che la periferia di Viterbo andrebbe bombardata perché brutta, risultato di una speculazione selvaggia. Va da sé che si trattava di una metafora! Viterbo è come Perugia o altre città italiane e sarde: spesso le periferie vengono aggredite talmente tanto da sconvolgere persino i principi basilari dell’architettura, altezze e volumi. Ecco, io lo denuncio».

Lei spesso paragona Caravaggio a Pasolini.

«Sì, i volti di Caravaggio sono quelli dei “ragazzi di vita” di Pasolini. Guardate il fanciullo con il canestro di frutta, non è Ninetto Davoli? Nei due artisti c’è modernità e attualità. Ciò motiva la volontà di andare oltre il libro per proporre una più vasta riflessione e documentazione su quello che è accaduto negli ultimi sessant’anni, quando cioè l’Italia è stata devastata da speculazioni inaudite».

Neppure la Sardegna si salva.

«Oltre all’eolico selvaggio, ci sono luoghi nell’isola in cui lo scempio è conclamato. Ad esempio a Olbia davanti alla basilica romanica intitolata a San Simplicio con sei tipi diversi di illuminazione, una peggio dell’altra».

Anche il tema della terra che brucia è uno sfregio al territorio.

«Certo. C’è l’incendio doloso e l’incendio per l’incuria dell’uomo. Dunque da una parte la violenza dei cretini e dall’altra l’incapacità. In ogni caso, la mancanza di cure porta a danni irreparabili. C’è una pagina bellissima su internet, il lamento del pastore sardo che chiede scusa alla Sardegna perché i suoi abitanti non sono stati in grado di proteggerla. Lui esordisce dicendo: “Mi sento in dovere di confessarmi, di chiedere perdono…”. Conservo le sue parole nel mio telefonino perché hanno una potenza straordinaria, un’accusa che evidenzia la mancanza di sensibilità di chi ha consentito con l’incuria l’avanzare del fuoco».

Se il paesaggio è talvolta umiliato dall’incompetenza, nei social non va molto diversamente: gli incompetenti diventano tuttologi. Social come sfogatoio di bruttezze interiori?

«È una piazza virtuale dove ognuno può parlare senza controllo, spesso senza paura dei giudici. Ricordo che un esperimento simile lo aveva tentato anche Radio Radicale: microfoni aperti ai cittadini, e buona parte di questi aveva scaraventato la propria rabbia contro il potere. È il discorso solito dell’uno vale uno. Tanta rabbia, per fortuna, non è detto che si trasferisca nel mondo reale. Insomma non sono davvero tutti così riottosi e violenti. I social resistono perché luogo nel quale sfogarsi. Una specie di liberazione sessuale dall’oppressione e dal potere di chi fa scelte che non piacciono».

Le due “lectio magistralis”prevedono l’ingresso gratuito. Tuttavia occorre prenotare alle mail eventosgarbipoggio@gmail.com e eventosgarbicagliari@gmail.com , con obbligo di Green pass.

